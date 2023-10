Contatore, questo errore ti distrugge la bolletta: paghi subito di più I In tantissimi non lo sanno

Purtroppo, viviamo un periodo di forte crisi economica, sociale ed energetica, caratterizzato da continui aumenti generalizzati.

Sì, come ben sapete, tutti i beni ed i servizi hanno subito rincari enormi. pensiamo ai carburanti che, proprio in questo periodo stanno vedendo i loro prezzi aumentare a dismisura e superare la soglia di allarme dei 2 euro al litro. E, come dimenticare quelli che sono i beni di prima necessità e dovrebbero essere facilmente accessibili a tutti i cittadini.

Infine, ecco le bollette energetiche. Non c’é alcuna differenza tra quelle della luce e quelle del gas. Entrambi sono straordinariamente alte. All’inizio di questo autunno sono arrivati nuovi aumenti ed ora bisognerà aggiungerne altri a causa del conflitto che sta svolgendosi in Medio Oriente, segnatamente nella striscia di Gaza, tra Israele ed Hamas.

Si parla addirittura di rincari intorno al 18% per le fatture dell’erogazione di energia elettrica. Si sta andando, in pratica, incontro ad una situazione molto simile a quella vissuta lo scorso inverno. Sarà davvero tragica per tutti! Bisogna mettere a punto quelli che erano i trucchetti utilizzati in quella situazione e di cui hanno beneficiato un po’ tutti.

Dovete sapere, però, che spesso, si commettono degli errori che possono costare un occhio della testa. E questo è il caso di cui vogliamo parlarvi in questo articolo e che riguarda un errore relativo al contatore del gas. Sono molti che lo commettono anche in maniera inconsapevole. Vediamo, allora di cos si tratta.

Questo errore col contatore vi costa un botto in bolletta!

Ebbene sì, dovete sapere che sono tantissimi gli utenti che rischiano di vedere appesantite di molto le bollette per la fornitura di gas a causa di un errore che può essere praticamente evitato facilmente. Come ben sapete, le aziende fornitrici di gas, offrono a tutti i loro clienti di effettuare l’autolettura dei consumi effettivi di materia energia.

Ciò è una grande opportunità, dato che, molto spesso, le aziende si basano sui consumi medi dello stesso periodo degli anni precedenti. E si finirebbe col pagare di più. Quindi, meglio fare l’autolettura e segnalare al provider i consumi effettivi. La comunicazione dei consumi effettivi, inoltre, oltre a permettervi di risparmiare in bolletta, offre anche un altro vantaggio.

E dovete sapere che non è roba da poco. Certo, in un periodo come questo la cosa più importante è il risparmio effettivo. Ma, dovete sapere che, grazie all’autolettura del contatore, potrete effettivamente capire se l’offerta sottoscritta sia davvero conveniente. Quindi, il nostro consiglio è di farla sempre anche in caso di nuovi contatori elettronici.