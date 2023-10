Netflix, tutti i trucchi che non conoscevi: cambierà il modo in cui guardi la piattaforma I Una svolta inaudita

I trucchi che non conoscevi e che forse nessuno ti ha mai detto. Ecco in che modo cambierà il modo in cui guardi Netflix la piattaforma a pagamento. Il momento della svolta.

Tutto è iniziato con Sky, fu proprio la piattaforma ad introdurre in Italia la Pay per View, una forma di televisione a pagamento che offriva programmi che non venivano trasmessi in chiaro, nuove uscite al cinema, sport e contenuto esclusivi. Poi siamo passati alle diverse piattaforme con cui, pagando un abbonamento si possono vedere una serie di contenuti esclusivi.

Tra di loro probabilmente la più utilizzata e anche la più conosciuta è Netflix. Nel corso degli anni questa piattaforma è stata in grado di offrire moltissimi contenuti esclusivi, tra cui serie TV Docufilm, documentari, film e telefilm ormai datati ma che fa sempre piacere rivedere. A Netflix hanno fatto seguito una serie di piattaforme atra cui Amazon Prime Video, Infinity, Peach, Disney Plus e molte altre ancora.

Insomma, quello che è certo è che ormai non potremmo proprio più fare a meno di questa scelta così ampia, che offre moltissimo al telespettatore e che permette di non annoiarsi facendo zapping.

Ma ciò che a questo punto ci chiediamo è se sei veramente convito di saper utilizzare queste piattaforme nella maniera corretta. Insomma, hanno tantissime funzionalità, sei certo di riuscirle ad utilizzare tutte per goderti un’oziosa serata di TV sul tuo divano?

Alcune funzionalità molto utili

Lo sapevi che Amazon Prime Video ti permette di guardare gli episodi di diverse serie TV con un ordine casuale? Pensa che salto nel tempo che potresti fare utilizzando questa funzionalità. Puoi inoltre anche nascondere alcuni dei contenuti che non desideri vedere, ovvero quelli che non vuoi che vedano i tuoi bambini. Sfruttando le funzionalità del menù X-Ray puoi ad esempio, scoprire il titolo di una canzone, ma anche mettere in pausa con un semplice comando vocale.

Questi alcuni dei segreti di Amazon Prime Video, ma ti possiamo assicurare che ci cono ancora moltissimi trucchi che possono rendere molto più piacevole la tua esperienza di visione. Lo stesso vale però per Netflix, allora scopriamo insieme come utilizzare la piattaforma al meglio.

Ecco come usare al meglio Netflix

Lo sapevi che Netflix ti permette di filtrare i contenuti secondo quelle che sono le tue preferenze? In questo modo ogni singolo utente sarà in grado di organizzare film e serie TV, l’ordine da scegliere sarà tra quello alfabetico o quello per anno. Per poter trovare tutti i tuoi film preferito dovrai solo impostare il filtro e quindi scorrere la lista.

Inoltre, in molti non sanno che esistono dei codici che permetterebbero di sbloccare le categorie segrete che con la ricerca classica non sono visibili. Infine impostando Il Mio Netflix potrai trovare tutti i contenuti che preferisci.