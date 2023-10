Canone Rai, arriva lo sconto: cambia il costo della tassa I Corri a prenderlo, come funziona adesso

Finalmente una buona notizia per tutti coloro che pagano il canone Rai. Arriva lo sconto che cambia il costo della tasta. Ecco come funzionerà da adesso in poi.

Per una volta non si parla di aumenti di prezzi e rincari delle bollette, bensì si parla di una riduzione, anche piuttosto cospicua di una delle tasse che il cittadino medio italiano paga meno volentieri. Sì, ci riferiamo proprio al canone Rai che negli odi dei consumatori va di pari passo con il bollo auto, altra tassa altrettanto odiata.

I vertici Rai si sono opposti con tutte le loro forze a questo taglio, invece il governo è andato avanti per la propria strada. Per il 2024 Rai, Radiotelevisione Italiana, vede abbattere il costo del canone e decide che l’importo da pagare sarà ridotto direttamente in bolletta.

Ricordiamo infatti che, il solo possesso di un televisore obbliga al pagamento del canone Rai a meno che non si faccia parte di particolari classi di utenti, tra cui quelli che non hanno un televisore in casa. La tassa va pagata ogni anno e da un po’ di tempo, per contrastare l’evasione fiscale era stato deciso che questo sarebbe stato pagato ogni mese sulla bolletta per la fornitura dell’energia elettrica. 90 euro di canone da suddividere in 10 rate mensili da 9 euro cadauna.

Notizia dell’ultima ora però, qualcosa sta cambiando.

Canone Rai, l’annuncio del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti

Una conferenza stampa piuttosto lunga e articolata del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato i termini di questa riduzione del canone Rai. Non molte settimane fa si era parlato addirittura di una cancellazione totale del Canone, che sarebbe avvenuta nell’arco di alcuni anni con una riduzione graduale dell’importo. Attualmente però è stato solo previsto un taglio di 20 euro, che farebbe passare il canone dai 90 euro pagati fino ad oggi a 70 euro.

Per il momento, ci dobbiamo accontentare di un taglio che al momento non si sa ancora da quando sarà effettivamente applicato. L’associazione dei consumatori auspica ancora che il canone venga tolto del tutto e intanto chieda che non venga più addebitato sul conto dell’energia elettrica, un provvedimento questo che ha gravato e non poco sull’economia delle famiglie.

La Rai preoccupata

Quindi oltre a tutti coloro che possono godere dell’esenzione del pagamento del canone, come coloro che hanno un ISEE inferiore a 8000 euro e chi ha superato i 75 anni, gli altri cittadini beneficeranno di tale riduzione. Essa interesserà 1/4 del canone che attualmente viene pagato dalle famiglie.

La Rai si dice preoccupata per le risorse che verranno a mancare per la produzione televisiva e cinematografica “L’Osservatorio Italiano dell’Audiovisivo esprime profonda preoccupazione per il taglio al canone #Rai annunciato oggi. Il più importante strumento di investimento in cinema, serie, documentari, animazione e intrattenimento ridurrà drasticamente il proprio apporto rendendo marginale il ruolo della produzione indipendente nazionale“, queste le parole di Leone direttore Rai.