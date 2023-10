Aspirapolvere, lo tieni nella parte sbagliata della casa I Non ti rendi conto del danno che stai facendo

Come pulire l’aspirapolvere? Vi sono tanti rimedi, ma conta anche la corretta posizione, Scopriamola insieme.

Anche la disposizione dell’aspirapolvere può causare, a propria volta, odori eccezionalmente sgradevoli. Un vero paradosso: elettrodomestici utilizzati per a pulizia possono risultare sporchi a propria volta, sembra un paradosso, ma è così. In particolare, nel caso dell’aspirapolvere, solitamente aleggia un odore stantio difficile da sopportare, davvero pesante.

Secondo i giornali inglesi sarebbe necessario inserire l’aspirapolvere in uno spazio apposito, solitamente ben ventilato. Meglio pertanto un angolo delle proprie stanze o un’apposito locale, piuttosto che l’armadio o – peggio ancora – il ripostiglio. Anche l’aspirapolvere, per quanto possa sembrare assurdo, deve ‘respirare’. Tutti accorgimenti disattesi dalla gran parte delle famiglie, ansiose di riporre via l’ingombrante e pesante elettrodomestico.

Un’altra collocazione molto amata, ovvero sotto le scale, è poco consigliabile; meglio utilizzarla solo se si dispone di un ventilatore o di un purificatore dell’aria. Infatti gli odori, in un luogo del genere, tendono inevitabilmente a ristagnare, a generare cattivi aromi. Naturalmente è sempre necessario pulire l’aspirapolvere stessa; cambiare regolarmente i filtri, eliminare ogni minima traccia di polvere, passare il detergente. E, va da sé, cambiare i sacchi della polvere.

La questione vale egualmente, ma con meno problematiche, per chi utilizza la classica scopa di saggina, il rimedio ‘manuale’; anche in quel caso è meglio non accatastare il tutto nel ‘solito’ angolo buio. E nel caso della scopa è bene sostituirne le setole con regolarità, stando attenti a pulirla al termine di ogni, sana, ‘spazzata’ di casa.

Come avere cura della propria aspirapolvere, tutti i trucchi utili

Scendendo nel dettaglio l’aspirapolvere può essere pulito, nelle sue singole componenti, utilizzando una miscela di acqua, aceto bianco (un bicchiere, non di più) e il detersivo per i piatti. Naturalmente prima di rimontare il tutto è necessario asciugare i singoli ‘pezzi’ con grande cura. I filtri vanno invece asciugati con un potente phon, impostato sull’aria fredda.

E’ necessario poi pulire con attenzione la spazzola, staccandola dal tubo di aspirazione. La spazzola può essere strofinata con una spugnetta imbevuta di aceto bianco; viene poi lasciata asciugare completamente. Il serbatoio va svuotato e/o sostituito con regolarità, senza lasciare accumulare la sporcizia.

Infine è sempre una buona norma riporre via in ordine i componenti, ad esempio riarrotolando con attenzione il cavo e riponendo con attenzione il tubo e i filtri.