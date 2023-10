Wi-Fi, il trucco (illegale) per rubare la password e avere internet gratis I Non devi essere un hacker

Il Wi-Fi è, ormai, uno strumento indispensabile per connettersi ad internet ed usufruire dei servigi delle varie piattaforme presenti.

Senza connessione non si potrà visionare alcun contenuti multimediale online, ad esempio, come video, film, serie tv, brani musicali o eventi sportivi. E, ovviamente, non possiamo dimenticare che sono tantissimi gli utenti che lavorano da casa, in smart working, ed hanno bisogno di una connessione super potente per svolgere le loro mansioni e comunicare con colleghi ed utenti.

Quindi, la connessione Wi-Fi, non serve solo per lo svago. Molto spesso, però, ci si ritrova con un segnale debole o, addirittura, assente. Ciò significa che si riscontrerà difficoltà a svolgere tutto ciò che si vuole. Certo, ci sono dei trucchetti per far sì che la connessione risulti veloce, potente. E, poi, ci sono quelli che pensano che “l’erba del vicino sia sempre la migliore“.

Se rientrate tra questi utenti ed avete avuto spesso il desiderio di rubare la password del vicino, questo è l’articolo che fa per voi. Attenzione, però, perché parliamo di un trucchetto illegale che va a violare la privacy altrui. Questa non vuole essere uno sprone a compiere atti illeciti, ma vuole solo portarvi a conoscenza di ciò. Capiremo come “rubare” la password di altri utenti da Pc, ma anche da Mac, iPhone e device Android.

Internet completamente gratis con questo trucchetto illegale!

Ebbene sì, dovete sapere che ci sono diversi modi per “recuperare” la password del Wi-Fi del vicino. Iniziamo dai Pc Windows. Occhio, perché questo trucchetto vale da Windows 10 in poi. Cliccate col tasto destro sul simbolo del Wi-Fi in basso a destra e scegliere Impostazioni rete e internet. Ora, bisogna cliccare sul nome della rete prima e, poi, in successione su Dettagli e Sicurezza. Ed ecco che potrete avere contezza della password.

Nel caso di un Mac, invece, basterà avvalersi dei servigi dell’App Accesso portachiavi. Una volta entrati all’interno e cliccato sulla rete, basterà scegliere Mostra la password. Digitate la password del vostro account e poi cliccate su Consenti ed ecco che, magicamente, comparirà la password della rete scelta. Restiamo in Apple e capiamo come ottenere lo stesso risultato con iPhone.

In realtà, questo metodo varrà anche se siete in possesso di un iPad. Ed il percorso sarà lo stesso già visto con il Mac. Non cambia nulla. Parte tutto da Accesso portachiavi. Ora, è la volta dei dispositivi Android. In questo caso, potrete avvalervi di alcune applicazioni che vi consentiranno di conoscere le password di cui avete bisogno.

Una di queste è, sicuramente, Wifi Password che è anche gratuita. Una volta scaricata ed installata sul device, bisognerà aprirla e fornirle le autorizzazioni richieste. Fatto ciò, in un lampo, avrete a disposizione sul vostro schermo tutte le password utilizzate per connettervi alle reti selezionate. Insomma, sono tutti procedimenti facilissimi, ma dovete stare attenti, perché, nel momento in cui “recupererete” queste password senza il consenso dei proprietari, state violando la loro privacy.