Unicredit, trasferimenti fantasma: così non puoi più prelevare I Devi andare in un’altra città

Non puoi più prelevare, attenzione a chi ha i conti Unicredit. Devi andare in altre città per avere i tuoi soldi.

I risparmiatori sono sempre più preoccupati per quello che sta succedendo sui loro conti correnti. La vecchia legenda che mettere i soldi in banca non è sicuro, sembra essere vera più che mai, proprio ora che l’incertezza economica sta prendendo la meglio. Risparmiare è difficile, soprattutto con la continua inflazione dei prezzi, perchè mettere a rischio quei pochi euro che possono essere incanalati sul conto corrente?

In realtà chi dice che le banche non sono sicure, si affida a vecchie leggende a quei pochi e circoscritti casi in cui i gruppi bancari hanno dichiarato fallimento. Ma a tutti gli effetti, in genere quando una banca è sull’orlo del fallimento si lascia acquisire da gruppi più potenti e i risparmi sono salvi.

La verità è che le banche stanno vivendo un periodo molto particolare. Il loro lavoro sta cambiando in maniera radicale e per loro adattarsi non è semplice come si possa pensare. La rivoluzione passa per la veloce e inesorabile digitalizzazione che le obbliga a riorganizzare le filiali fisiche.

Moltissimi credono che prima o poi le filiali fisiche e gli sportelli ATM spariranno dalle nostre città. In fondo siamo già abituati a svolgere la maggior parte delle operazioni bancarie online tramite home banking semplice da utilizzare anche per chi non ha particolare dimestichezza con la tecnologia. Ma c’è uno strano caso in tutto ciò, le filiali dicono di spostarsi e invece?

Unicredit e trasferimenti fantasma

Probabilmente è capitato anche a te che ci stai leggendo. La tua filiale di fiducia dice che si trasferirà in un’altra sede e invece? Invece sembra sparire nel nulla. In realtà si tratta di una tecnica ben studiata per non creare nel correntista una sorta di allarme.

Se ti dicessero che sei rimasto senza la tua filiale in maniera definitiva potresti decidere di cambiare banca, con un ingente danno per l’ente di credito che inizierebbero a perdere clienti solo perchè non vogliono spostarsi nella città vicino per andare in banca (in fondo non possiamo dar loro torto).

La verità

La realtà è questa, sì, le filiali stanno chiudendo e questo rientra nella progressiva digitalizzazione dei rapporti bancari. Ma purtroppo per i correntisti, non ci sarà alcun trasferimento. Alcune filiali in cui non c’è abbastanza affluenza verranno chiuse in maniera definitiva senza possibilità che vi sia un ripensamento.

Queste verranno quindi inglobate nelle filiali più prestigiose. Nei luoghi in cui le filiali sono poche è possibile che si abbia il bisogno di spostarsi nella città vicina per sfruttare i servizi bancari. Questo ovviamente suscita non poco malcontento.