Pagamenti Pos, fatture quadruplicate per un errore I Svuotate le tasche a milioni di italiani

Le tasche di milioni di italiani sono state vuote da errori di comunicazioni. Le fatture risultano essere quadruplicate.

Dicono che la tecnologia dovrebbe renderci la vita molto più semplice. In realtà con il passare del tempo ci si rende conto che non solo non sempre riesce a semplificarla, ma a volte la complica. Come è possibile questo? Perchè nemmeno i sistemi più tecnologici sono immuni da possibili errori e malfunzionamenti.

Purtroppo però gli errori costano ai cittadini italiani migliaia e migliaia di euro e per questo è indispensabile l’intervento delle autorità. Da diversi anni ormai i commercianti di qualsiasi settore merceologico, sono tenuti ad utilizzare il sistema di fatturazione elettronica e oltre a questo, anche all’invio dei corrispettivi in via telematica.

Questi sistemi dovevano servire a semplificare il lavoro dei commercianti, a limitare l’utilizzo del cartaceo e a rendere più facile la lotta all’evasione fiscale che come tutti sappiamo bene è una vera e propria piaga per la nostra società.

Considerando i dati raccolti sembra, che almeno in parte il sistema abbia funzionato, ma nell’ultimo periodo c’è stato un piccolissimo problema di funzionamento che sarebbe potuto costare anche svariate migliaia di euro ai commercianti. Insomma, come si dice? I conti, nonostante tutti gli accorgimenti del caso, proprio non tornavano.

Un errore da migliaia di euro

Ancora non sono chiare le circostanze che hanno portato a questo errore dei sistemi. In buona sostanza il problema sembra si sia verificato tra il gestore dei sistemi di pagamento, quindi la banca che ha concesso il Pos al commerciante e l’Agenzia delle Entrate. Ci sono stati casi in cui il dato relativo agli incassi con il POS è stato duplicato o triplicato per puro errore.

Questo è costata una comunicazione di difformità ai commercianti che si sono trovati nell’impossibilità di spiegare il perchè ci sia stato questo errore. Un enorme disagio per i contribuenti che in caso di incongruenze sono chiamati a pagare i costi di verifica.

Il ruolo di Appe e Agenzia delle Entrate

Appe ha già comunicato alla Fipe-Confcommercio che deve mettersi in contatto con l’Agenzia delle Entrate per annullare d’ufficio le segnalazioni che sono arrivate a carico delle imprese. Un provvedimento che deve avvenire in tempi brevi.

Dal canto suo l’Agenzia delle Entrate ha emesso una comunicazione secondo la quale, avendo essa preso coscienza di quello che è accaduto e degli errori commessi da parte degli operatori finanziari, essa si è “immediatamente attivata con gli stessi operatori finanziari per individuare nel dettaglio gli errori da loro commessi e nei prossimi giorni invierà ai contribuenti coinvolti una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che riportano dati sbagliati“.