Intesa Sanpaolo, che schiaffo ai clienti: costretti a farlo o bloccano tutto I Mossa a tradimento

Come ben sapete, c’è in atto una vera e propria rivoluzione digitale legata a tutti i servizi offerti dai vari Istituti di Credito italiani.

Sarà una transazione che porterà, inesorabilmente, all’abbandono del contante. È superfluo dire che, per raggiungere l’obiettivo, si stanno chiudendo filiali fisiche e sportelli bancomat. È una situazione risaputa che sta creando non pochi disagi a quanto non hanno familiarità con la tecnologia e con i servizi digitali offerti.

E sono oltre 5 milioni gli utenti che stanno patendo questa difficoltà. Ora, poi, c’è un’altra notizia che ha seminato il panico tra gli utenti. Più che notizia, però, possiamo parlare di un evento che ha scombussolato un po’ tutti. E il protagonista principale è Intesa Sanpaolo. Non che questo Istituto di credito sia esente dalle chiusure, anzi, tutt’altro.

Ma ciò di cui vogliamo parlare è qualcosa di diverso. In realtà si tratta di qualcosa di alquanto noioso. Sì, perché, purtroppo, per alcuni clienti del gruppo bancario ci sono notizie davvero tristi. Sono costretti a fare una cosa, altrimenti risulteranno essere completamente bloccati. Infatti, ad esempio, non potranno effettuare bonifici.

Ma, c’é da dire che non potranno effettuare alcuna operazione. Una mossa, quella di Intesa Sanpaolo, che ha spiazzato un po’ tutti gli utenti. Vediamo, allora, nel dettaglio, cosa è accaduto e le motivazioni che hanno spinto uno dei tre maggiori Istituti di Credito italiani a mettere in atto un comportamento del genere.

Clienti Intesa Sanpaolo: un addio inatteso.

Ebbene sì, è stato davvero inatteso. Possiamo dire che ha lasciato tutti spiazzati quello che è stato fatto. Sono tantissimi gli utenti che si ritrovano, così, orfani della propria banca. In realtà, però, c’é da dire che si tratti di un passaggio di consegne. E gli utenti che effettuavano poche operazioni presso le filiali e che utilizzavano già gli strumenti digitali, sono i protagonisti di questa storia.

In pratica, lo scorso giugno sono stati avvisati all’interno dell’App della Banca che dal 16 ottobre, i loro conti sarebbero stati trasferiti presso Isybank, la nuovissima banca completamente digitale del gruppo Intesa. Sono molti, però, coloro che non hanno letto la comunicazione e non hanno potuto manifestare il proprio dissenso verso questo passaggio di consegne.

Ora, si ritroveranno senza la possibilità di utilizzare i servizi digitali Intesa e dovranno, per continuare a effettuare le proprie transazioni come al solito, utilizzare l’applicazione della nuova Banca. Con il passaggio, potranno effettuare bonifici, prelievi presso gli ATM. Attenzione, però, perché prestiti, mutui, cassette di sicurezza, resteranno di competenza Intesa Sanpaolo.