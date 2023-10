Wi-Fi, se tieni il router accanto a quella parete internet va più lento I I tecnici svelano il segreto

I tecnici ci svelano il segreto del perchè, a volte, se si mette il router vicino a questa parete la connessione è più lenta. Siamo sicuri che sa adesso non lo farai più.

La connessione è lenta? Quante volte ci capita di dover fare delle ricerche sul web ma di non riuscirci semplicemente perchè il WiFi sembra proprio non voler funzionare? Tante vero? Ebbene, forse è il momento di chiedersi se non siamo noi a sbagliare qualcosa, nell’utilizzo del nostro stesso router.

Avere una connessione ultraveloce ormai non solo è un’esigenza, ma considerando le numerose offerte messe a disposizione dalle compagnie telefoniche, dovrebbe essere piuttosto semplice. Certo, dobbiamo pur sempre, fare i conti con il livello di connessione che abbiamo nella nostra città. Perchè la linea ultraveloce dovrebbe ormai, essere arrivata in tutta Italia, ecco si, dovrebbe.

In realtà non è affatto così, ancora oggi c’è chi deve accontentarsi di una tecnologia che sembra essere piuttosto antiquata e non adatta alle nostre esigenze attuali. Colpa di chi? Di chi dovrebbe sovvenzionare i lavori di ammodernamento che però sembrano tardare ad arrivare.

A prescindere dalle condizioni più o meno evolute che possono essere presenti nella nostra città o comunque nell’angolo d’Italia in cui si vive, la qualità del nostro segnale può dipendere da una serie innumerevole di elementi, compreso il posizionamento del nostro router. Ma di seguito ci spiegheremo meglio.

Connessione lenta: dove metti il router?

A seconda di dove il router viene posizionato, il segnale può migliorare o peggiorare. Ad esempio, se si hanno infissi in alluminio e si posiziona il router nelle loro vicinanze, si potrebbe notare un rallentamento della linea. Allo stesso modo è possibile che questo avvenga perchè si hanno vetri spessi con un animo in acciaio.

Poi ci sono i nostri apparecchi telefonici che possono interferire, in una qualche misura con il segnale WiFi. Quindi attenzione a tutti i dispositivi smart, tutti quelli che godono di connessione internet e in fine anche del microonde, nemico fidato della tua connessione web.

Posizionalo nella maniera corretta

Ma altre alla zona di casa in cui installerai il tuo router è altrettanto importante che tu lo metta nella posizione corretta. Quindi le luci devono essere ben visibili verso l’interno della casa, quindi né verso la parete, né tanto meno verso il pavimento. Inoltre se credi di poter mettere il router in qualsiasi posizione, ti sbagli. L’unica posizione corretta è quella verticale.

Ponendo il router sdraiato, ovvero in una posizione che non sia quella corretta è possibile accusare di un rallentamento della connessione. Ma se con le corrette attenzioni il segnale continua ad essere scarso, forse occorre procedere con una diagnostica dal tecnico.