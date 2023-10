WhatsApp, il trucco per chattare senza rete internet I Finalmente puoi farlo

Non si riesce a fare conoscenza conoscenza della funzionalità appena arrivata su WhatsApp che subito ne arriva un’altra.

Ma forse è proprio questo il segreto del successo della piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta. Anzi, possiamo dire che sia certo. Nel mondo sono ben 3 miliardi gli utenti che la utilizzano quotidianamente, a tutte le ore del giorno e della notte. Ed anche in Italia la percentuale è davvero altissima. Parliamo dell’83,6% dei cittadini italiani.

Sono numeri davvero da paura. In primis, il successo è legato a quella che è la tutela della privacy e della sicurezza degli utenti. Tra le tante caratteristiche, possiamo annoverare la crittografia end to end. Nessuno è in grado di conoscere il contenuto delle conversazioni se non gli utenti strettamente interessati.

E, poi, sono tantissime le novità e le funzionalità tutte da scoprire arrivate nelle versioni ufficiali della piattaforma in questo anno che sta per volgere al termine. Tra le ultime, annoveriamo la possibilità di condividere il proprio schermo durante le videochiamate di gruppo. Una funzionalità utilissima soprattutto in caso di video call di lavoro.

E, poi, come non menzionare i Canali di WhatsApp, grazie ai quali gli utenti possono tenersi aggiornati su argomenti di attualità, cronaca, sport. Dovete sapere, poi, che è stata data un’altra grande opportunità a tutti. In realtà era qualcosa di ampiamente desiderato e che, ora, è diventata finalmente realtà.

Da ora potrete utilizzare WhatsApp senza linea internet: il sogno è realtà!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Certo, si poteva già fruire di qualcosa di simile grazie a WhatsApp Web o alla sua modalità Desktop. In pratica, potete continuare a inviare e ricevere messaggi dal vostro Pc o dal vostro laptop in tutta tranquillità anche se lo smartphone non è collegato a nessuna rete internet. Ovviamente, c’é bisogno di WhatsApp sia sullo smartphone che sul Pc.

Basterà collegare l’account. Ma è qualcosa di risaputo. Ciò di cui vogliamo portarvi a conoscenza è il nuovo metodo per ottenere i servigi di WhatsApp nonostante problemi di connessione o di connessione completamente assente. Dovete sapere che gli sviluppatori della piattaforma, lavorano giorno e notte per migliorare notevolmente l’esperienza di utilizzo degli utenti.

Ed hanno implementato dei server proxy che vi consentiranno di utilizzare la piattaforma anche quando non c’è connessione o questa sia assente. E non c’é nulla di cui preoccuparsi, dato che i livelli di privacy e di sicurezza si manterranno su standard elevatissimi. L’unico neo? Bisogna attendere il loro arrivo all’interno delle versioni ufficiali iOS ed Android con il prossimo aggiornamento.