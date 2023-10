Lavatrice, gli errori più comuni che tutti fanno I Te lo spiegano le lavanderie: rovini il bucato

Se commetti questi errori che tutti commettono potresti rovinare il bucato, fai attenzione a come procedi quando lavi i tuoi indumenti.

Sembra facile fare la lavatrice vero? In fondo la facciamo tutti, le moderne tecnologie sono così avanzate che puoi anche controllare il tuo bucato anche semplicemente dallo smartphone. In fondo non ci vuole molto no?! Metti gli indumenti dentro la tua lavatrice, aggiungi detersivo, ammorbidente e il gioco è fatto.

No, in realtà non è esattamente così, se non presti attenzione a quello che fai, potresti rovinare il tuo bucato in maniera irreparabile, vuoi veramente che succeda questo? Lavare i propri vestiti all’interno della lavatrice è una sorta di scienza esatta. Sì, hai capito bene, una scienza esatta in cui occorre studiare per riuscire ad avere un buon risultato.

Dividere i bianchi dai colorati, è giusto ma non è sufficiente, proprio come non lo è riuscire a dividere i vari tessuti. In realtà c’è chi non fa nemmeno questo, ma chi siamo noi per giudicare?

Ma oggi abbiamo un compito ben preciso e tu devi ascoltarci per evitare di sbagliare. Innanzitutto ti consigliamo di non sbagliare detersivo, una scelta importante su cui influiscono una serie di elementi come ad esempio la tipologia di indumento da lavare, il prezzo e ovviamente i gusti personali. Poi? Poi ci sono ancora alcuni consigli che possiamo darti, ma ci devi seguire.

Svuota le tasche e leggi l’etichetta

Non lo facciamo quasi mai. Andiamo sempre così di fretta che svuotare le tasche potrebbe sembrare una grande perdita di tempo. Ma lasciare degli oggetti in tasca, come fazzoletti, accendini, monetine e molto altro ancora, si rischia non solo di danneggiare l’indumento, ma anche la lavatrice stessa. Vuoi veramente correre questo rischio?

Altrettanto importante è leggere attentamente l’etichetta del capo che devi lavare prima di procedere con il lavaggio. In genere sulle etichette ci sono indicazioni specifiche, sulla possibilità di utilizzo della centrifuga, i gradi dell’acqua e molto altro ancora. Un’accortezza che si rivela fondamentale soprattutto nel caso in cui si proceda con il lavaggio di tessuti molto delicati.

Ancora qualche consiglio pratico

Per non sbagliare quando si lavano i propri indumenti in lavatrice, la primissima cosa da fare separare i bottoni dalle cerniere. Quest’ultime sbattendo l’una contro l’altra potrebbero irrimediabilmente rompere i bottoni.

Inoltre si consiglia di lavare a rovescio sia i jeans o comunque gli indumenti in denim e anche le felpe e le magliette con le stampe. Lavare a rovescio il denim vuol dire evitare che questi si possano inavvertitamente scolorire. Lavare le magliette con le stampe a rovescio, vuol dire, invece, preservare i colori. Fare bene la lavatrice vuol dire evitare che gli indumenti si rovinino.