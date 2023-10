Bancomat, stanno prelevando con la tua carta e nemmeno lo sai I Emergenza nelle banche

Attenzione al bancomat, stanno prelevando dal tuo conto e tu rischi di non accorgertene. Stai attento a quello che succede sul tuo conto corrente.

I pagamenti elettronici sono ormai all’ordine del giorno, una vera e propria abitudine per tutti noi che quasi non siamo più abituati a girare con dei contanti in tasca. Il crescente utilizzo dei bancomat è da datare al periodo del Covid, quando la campagna di prevenzione ci consigliava di utilizzare la carta di credito o di debito, per procedere con i pagamenti con il minimo rischio di contagio.

Ad oggi, utilizzare il bancomat è un’azione quasi naturale, che compiamo moltissime volte all’interno di una settimana. Questa crescente abitudine dei pagamenti elettronici si è abbinata a una nuova regolamentazione. Dalla scorsa estate tutti gli esercenti hanno l’obbligo di permettere il pagamento tramite POS anche per i piccoli pagamenti quotidiani.

Un obbligo che, in effetti, ha fatto storcere il naso ai commercianti che, purtroppo, sono costretti a pagare le commissioni anche sugli importi piccolissimi. Ad onor del vero dobbiamo dire che in effetti, alcune banche si sono poste vicino ai loro correntisti commercianti annullando le commissioni, almeno per un breve periodo.

Purtroppo però, l’utilizzo del bancomat potrebbe serbare molto pericoli inattesi.

Bancomat e furbetti

Dobbiamo riconoscere che la digitalizzazione dei conti non è sempre un bene come si può invece pensare. In molti casi proprio online ci sono moltissimi rischi che si possono correre. Basta un piccolo errore e ci si trova con il conto svuotato. Negli ultimissimi mesi sono stata moltissime le truffe ideate dagli utenti del web.

Alcune delle vittime hanno ricevuto telefonate da persone sconosciute che fingendosi il loro istituto di credito si sono fatti dare le autorizzazioni per avere accesso al conto. In altri casi, la truffa è passata attraverso gli SMS o le mail con un link in cui inserire i propri dati. Poi ci sono metodi diversi, che forse fino ad oggi non in molti avevano preso in considerazione nella maniera corretta.

La strana storia

Un uomo di 57 anni di Canicattì ha per puro caso scoperto un addebito di ben 500 euro sulla sua carta. L’uomo era sicuro di non aver fatto quella spesa e anche di non aver mai perso di vista il suo bancomat. L’unica cosa che l’uomo ha potuto fare è denunciare il tutto alla polizia postale.

L’ipotesi è quella che il malintenzionato abbia utilizzato uno di quei POS che si possono acquistare presso uno dei negozi di prodotti tecnologici presenti in città. Semplici da utilizzare con la funzionalità Contactless è semplice fregare il cittadino malcapitato.