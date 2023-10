Poste Italiane, è arrivata in questi giorni la notizia che tutti aspettavano I Stappa lo spumante, poi corri a chiederlo

Buona notizia per tutti coloro che hanno conti correnti a Poste Italiane. Finalmente potranno esultare tutti coloro che non aspettavano altro che questo momento.

Negli ultimi mesi sono moltissimi gli italiani che hanno aspettato solo che questo momento che sembrava proprio non dovesse mai arrivare, invece finalmente è arrivato. Per una volta non saremo qui a parlare di aumenti e di possibile truffe a carico del consumatore. Anzi siamo qui per un’ottima notizia, ma te la daremo tra pochissimo.

Moltissimi sono i cittadini italiani che decidono di affidarsi alle poste, invece che alle banche. Per quale motivo? In realtà c’è stato un certo lasso di tempo in cui i conti postali erano stati letteralmente accantonati a favori delle banche, il motivo era semplice, si credeva che le banche fossero molto più affidabili delle posto. Salvo poi ricredersi.

Ecco che allora le poste sono tornate in auge, anche in seguito a una serie di fallimenti di alcuni istituti bancari, oltre che a una presa di coscienza dei consumatori. I conti correnti postali sono molto meno costosi di quelli alle banche. In genere avere un conto alle poste costa circa 30 euro all’anno, in banca si arriva anche a superare i 150 euro.

C’era però una pratica che, era stata fermata negli ultimi mesi e che aveva fatto un po’ preoccupare i consumatori che pensavano che non avrebbero più avuto le possibilità che avevano in precedenza. Invece improvvisamente la situazione si è sbloccata.

Il servizio viene riaperto non solo alle poste

Protagonista della possibilità di sfruttare questa possibilità, non solo la posta ma anche alcune banche che offriranno la possibilità di accedere al Superbonus da parte di tutti coloro che ne erano rimasti fuori. Sì, avete capito bene, il superbonus tanto sfruttato nei mesi passati, fino all’anno scorso, dalle famiglie italiane, potrà essere di nuovo utilizzato.

Questo tutto grazie a un notevole cambiamento comunicato solo in queste ore da Poste e da tutte le banche che ne hanno seguito le orme. Per poter sfruttare questa possibilità si può o andare direttamente presso gli uffici di riferimento, ovvero accedere ai portali di intermediazione.

Servizio di acquisto crediti d’imposta

Dopo il blocco avuto per svariati mesi, poste italiane insieme a una serie di banche aprirà nuovamente alla possibilità dell’acquisto di crediti d’imposta. Ricordiamo che si tratta di una misura che permette al cittadino di cedere il suo credito d’imposta per poter avere dei soldi subito disponibili. Una modalità di azione che era stata ampiamente utilizzata nei mesi scorsi, ma che aveva subito un blocco.

Questa la nota diffusa dall’azienda “Poste Italiane comunica che il servizio per l’acquisto di crediti d’imposta sarà riaperto a partire dagli inizi di ottobre. Questa iniziativa è in linea con quanto indicato dal Governo e conferma il nostro costante sostegno a tutte le famiglie italiane e al sistema Paese. L’acquisto dei crediti è rivolta soltanto alle persone fisiche e limitatamente per quelle chiamate prime cessione. L’ammontare massimo è di 50.000 euro“.