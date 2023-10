Lavatrice, la rientranza dell’oblò ha una funzione importantissima I Nessuno ci aveva pensato finora

A che cosa serve la rientranza dello sportello trasparente presente in ogni ‘classica’ lavatrice? Scopriamolo insieme.

La lavatrice è un apparecchio della casa utilizzato ogni giorno senza dedicarci troppo tempo, senza pensarci troppo. Capsula per il lavaggio o direttamente il liquido; ammorbidente; anti calcare; inserire il programma e via. In realtà, come appena descritto, la lavatrice è un elettrodomestico di difficile utilizzo, tutt’altro che intuitivo; la messa in funzione, l’accurata manutenzione, l’inserimento corretto degli ingredienti diventa un automatismo, ma nasconde alle spalle un’attenzione notevole. A confronto col forno o il tostapane, la lavatrice è notevolmente complessa da usare. E non sono poche le funzioni ‘nascoste’.

Tra queste molti si domandano spesso quale sia la funzione della lavatrice con l’oblò. Vi sono infatti le lavatrici con la carica dall’alto, utili per chi dispone di poco spazio; però il modello più diffuso in assoluto è quello delle lavatrici con l’apertura nella parte anteriore, il classico ‘oblò’ di marinara memoria. Ma a che cosa serve quella rientranza? Non è un elemento estetico, ma svolge un ruolo fondamentale nel funzionamento della lavatrice.

La rientranza, che sporge nella parte interna della lavatrice, è dovuta al fatto che in un simile elettrodomestico i vestiti si muovono parecchio, vengono portati da una parte e dall’altra della grande ruota in funzione. Pertanto serve a evitare che i vestiti rimangano incollati all’oblò, impedendo il funzionamento della lavatrice; occorre, a ogni costo, che si accumulino all’ingresso, presso lo sportello. La rientranza serve proprio a ciò, allontana la massa critica dei vestiti dall’ingresso dell’apparecchio.

Inoltre la sportella della classica lavatrice include diversi tubicini che permettono all’acqua di affluire nella parte principale, nel contempo impedendo che ristagli nella rientranza anteriore e che formi una pozza nella rientranza tra lo sportello e la lavatrice vera e propria. Infatti apparecchi come la lavatrice sono altamente suscettibili di muffe e altri accidenti.

Come pulire correttamente l’interno della lavatrice

La lavatrice d’altronde è un elettrodomestico che richiede una costante manutenzione; in particolare la sua pulizia non è da sottovalutare, a meno di non volersi ritrovare con vestiti e indumenti dal cattivo odore e con potenziale muffa. idealmente la lavatrice andrebbe ripulita quattro volte all’anno, dedicando particolare attenzione alle guarnizioni, alle vaschette e naturalmente al filtro.

Dopo ogni lavaggio sarebbe d’uopo pulire gomma strofinandovi un panno con dell’aceto e poi asciugarla accuratamente, ‘stirando’ ogni eventuale piega.

A seguito di ogni ciclo di lavaggio infine è il caos di lasciare spalancati gli oblò e i cassetti del detersivo, onde lasciar asciugare il tutto già nelle prime fasi del lavaggio. Se le vaschette presentano perniciose incrostazioni di calcare, è consigliabile rimuoverle tramite acido citrico.