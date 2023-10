Contatore, l’ultimo trucco è rallentarlo invece di bloccarlo I Bolletta stracciata ma è più difficile beccarti

Come ben sappiamo, nell’ultimo periodo, si sono registrati aumenti pazzeschi dei prezzi di tutti i beni ed i servizi.

Il tutto è iniziato con la pandemia di Covid 19 e si è protratto a causa della guerra tra Russia ed Ucraina. Purtroppo, c’é da dire che la situazione non è destinata a finire a causa di un altro evento che sta destabilizzando un’ulteriore zona della Terra. Parliamo del conflitto che si è scatenato in Medio Oriente tra Israele e Palestina.

Quest’ultimo ha già causato numerose vittime e non c’é, all’orizzonte, alcuna via d’uscita. La conseguenza di ciò sarà un’ulteriore escalation della crisi energetica ed i prezzi aumenteranno a dismisura. Non saranno soltanto le bollette della fornitura di energia elettrica ad aumentare, ma anche quelle del gas.

E questi nuovi rincari, pesanti, arriveranno proprio a cavallo tra la stagione autunnale e quella invernale. In pratica, si sperimenteranno proprio nel momento in cui si avrà bisogno di maggiore apporto di gas per riscaldare gli ambienti delle abitazioni durante le giornate gelide dell’inverno. Insomma, sarà una catastrofe.

Certo, abbiamo visto nel tempo tantissimi escamotage ed abbiamo preso in esame sia quelli legali che quelli illegali. Ora, però, vogliamo parlarvi di qualcosa di diverso. E’ un trucco che vi consentirà di rallentare la lettura dei consumi del contatore. Non ne bloccherà la lettura, ma le finanze tireranno un enorme sospiro di sollievo.

Ecco il trucco per rallentare il contatore: la bolletta sarà ridotta all’osso.

La prima cosa che vogliamo dirvi, però, è che anche questo trucco rientra tra quelli completamente illegali. Pertanto, si tratta di furto aggravato. E’, come ben sapete, anche questo un reato punibile per Legge, una volta che verrete beccati. E le pene non sono affatto leggere, anzi. Innanzitutto, ci sono sanzioni pecuniarie. E queste vanno dai 927 ai 1500 euro. Non sono affatto bruscolini.

In più, dovete sapere che è previsto anche l’arresto. E si rischia davvero grosso in questi casi. infatti, l’utente che compie questo reato rischia dai due ai sei anni di carcere. Vediamo, però, nel dettaglio come moltissimi cittadini in Italia stanno mettendo in atto questo ennesimo trucchetto illegale che riguarda il contatore dell’energia elettrica.

In pratica, vanno a manomettere il dispositivo. Violano il suo sigillo, lo aprono e vanno ad alterare quello che è il software che permette la lettura dei consumi. In questo modo, viene rallentato tantissimo il processo di lettura e le bollette, dato che i consumi saranno minimi, risulteranno essere davvero stracciate.