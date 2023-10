Congelatore, resti di stucco quando scopri a cosa servono le righe alla base I Non ci hai mai pensato

A che cosa serve, nel freezer, le tracce alla base, quella sorta di ‘righe’? Una spiegazione sorprendente.

Vi sono molti dettagli degli elettrodomestici di casa che spesso sfuggono alla nostra comprensione, che ci appaiono misteriosi e imperscrutabili. A cosa potranno mai servire? Non ce lo domandiamo, anzi; spesso non ce ne accorgiamo neppure. In realtà ogni elemento, per quanto superfluo, di un elettrodomestico ha una sua precisa e importante funzione, dalla quale non si può prescindere.

Questo è anche il caso di uno degli elettrodomestici di casa dalla maggiore importanza, senza il quale la vita diventa davvero difficile: il frigorifero. Specificatamente molti sui Social, specie in Inghilterra, si sono chiesti a cosa servano quelle linee in rilievo sulla parte bassa del congelatore. Qual è la loro reale funzione? A cosa servono davvero?

Ebbene, la spiegazione è molto più semplice di quanto potrebbe sembrare; le linee presenti sul fondo del freezer servono a tenere in verticale le confezioni di carne e pesce. Solitamente le persone le posizionano orizzontalmente; tuttavia la maniera più efficace sarebbe di collocarle l’una accanto all’altra, come tanti libri in una scansia. Pochi però lo fanno per davvero.

Eppure, come testimoniano le tante foto che ora circolano online, è una soluzione tanto semplice, quanto efficace; si risparmia spazio, efficienza, e si sfrutta la confezione stessa e la sua conformazione. Anche il packaging di plastica della carne ha il suo perché, se è costruito in un determinato modo. Però, se è davvero così, perché nessuno li usa con questa finalità? Perché tutti preferiscono inserire la carne orizzontalmente? Sarebbe dopotutto quel genere di elemento pratico che si insegna quando si è appena bambini.

Il mistero delle ‘linee’ del frigorifero, la funzione non è chiara

In realtà però nessun esperto ha davvero acclarato che quelle linee servono a ciò, che rappresentano un elemento fondamentale del frigorifero, anzi. Secondo alcuni servirebbero per inserire i cubetti del ghiaccio; secondo altri non sono per la carne, perché il sangue ristagnerebbe nella parte inferiore, non sarebbe certo sano.

Forse però quelle strisce servono ad altro; è un’altra ipotesi piuttosto diffusa consiste nell’ipotizzare che servano a far circolare l’aria fredda all’interno, garantendo un corretto congelamento. Utili o meno, com’è preferibile pulirli?

In linea di massima è consigliabile svuotare il congelatore, inserire i prodotti in un’apposita borsa e staccare la spina. Dopo aver tolto – delicatamente e senza arnesi acuminati – il ghiaccio, è consigliabile pulire l’interno con una miscela di acqua e aceto, ponendo particolare attenzione alle guarnizioni.