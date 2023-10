Bancomat, se lo vedi in quel punto non devi mai prelevare I Ti penti amaramente della tua scelta

Nonostante la rivoluzione digitale che le banche stanno mettendo in atto in quest’ultimo periodo, sono molti gli affezionati al contante.

E questi utenti hanno necessità di prelevare denaro agli sportelli bancomat per effettuare le loro commissioni. Purtroppo, però, nel nostro paese sono ben 5 milioni i risparmiatori che sono rimasti orfani di ATM e filiali nelle loro località di residenza e sono costretti a vere e proprie migrazioni per poter prelevare.

Ed in alcuni casi devono pagare anche altissime commissioni poiché gli sportelli bancomat ancora attivi nelle vicinanze non sono della banca in cui hanno acceso il proprio conto corrente. Possiamo dire che hanno paura di sposare la tecnologia e le nuove modalità di pagamento. C’é il terrore di cadere vittime delle truffe online, ad esempio.

Quello che non sanno, però, è che gli sportelli bancomat sono ancora i luoghi maggiormente preferiti da questi criminali subdoli e senza scrupoli. La maggior parte delle truffe accade ancora al loro interno. E possono essere messe in atto di persona, ma anche da remoto grazie all’ausilio di skimmer, piccolissimi dispositivi.

E grazie ad essi riescono a recuperare tutte le informazioni relative alle carte dei risparmiatori, clonare la carte e recuperare il Pin. Fatta questa dovuta premessa, però, c’é da dire che bisognerebbe evitare di prelevare denaro contante se gli sportelli si trovano in punti specifici. Sì, con le numerose chiusure in atto, gli utenti vanno alla ricerca di quelli ancora attivi e non fanno caso ai punti in cui sono posizionati. Cerchiamo di capire quali evitare.

Attenzione alle scelte azzardate di cui ci si può pentire amaramente: fuggite da questi Bancomat!

La prima cosa da tenere bene a mente quando ci si reca presso uno di questi sportelli è sicuramente quella di guardarsi bene intorno. Attenzione a chi è nelle vicinanze, poiché potrebbe arrivare all’improvviso alle spalle e memorizzare i Pin. Una volta prelevati i soldi, meglio tenerli in un posto sicuro. Ora, veniamo ai punti in cui sarebbe meglio non prelevare ai bancomat.

Se vi trovate in un’area turistica fate molta attenzione. Sì, perché queste aree sono di norma affollate e, quindi, si corre il rischio di incappare in borseggiatori. Inoltre, bisogna agire con circospezione anche nelle piccole località. Sì, avete capito benissimo. Si pensa che nelle grandi città è più facile incappare in problemi del genere. Ed invece, anche nei piccoli paesi può accadere.

Certo, nelle città più grandi bisogna fuggire a gambe levate quando si trova uno sportello bancomat in aree isolate. Particolare attenzione bisogna, poi, prestare alle aree di periferia urbana. Infine, informatevi sulle zone della città meno tranquille, dove il tasso di criminalità è alto. Rifuggite da queste a qualsiasi ora del giorno e della notte.