Wi-Fi, quest’oggetto in tutte le case è la sanguisuga del segnale internet I Allontanalo subito dal router

Nessuno mai potrebbe pensare che un oggetto presente in tutte le abitazioni e utilizzato anche in maniera frequente potesse essere un killer.

O meglio, il killer della connessione Wi-Fi di casa. Questa, come ben sapete, è diventata qualcosa di fondamentale per tutti coloro che, tutt’oggi, lavorano in smart working. C’è bisogno di un segnale potente e veloce per fare sì che tutti possano svolgere al meglio le loro mansioni e comunicare con i propri colleghi di lavoro.

Certo, non è il solo utilizzo che se ne fa della connessione. Sono tantissimi, ormai, i dispositivi intelligenti nelle case degli italiani che hanno necessità di connettersi ad internet per comandarli da remoto. E, poi, come non parlare delle varie piattaforme che offrono contenuti in streaming come film, serie TV, documentari ed eventi sportivi.

Insomma, gli utilizzi sono molteplici ed in tutti i casi c’è bisogno di un segnale adeguato. Purtroppo, però, accade spesso che la connessione risulti debole e, qualche volta, addirittura, assente. Di trucchetti per fare sì che possa ritornare veloce ce ne sono tantissimi e la maggior parte di questi funziona alla grande.

Si parla spesso del posizionamento del router al centro dell’abitazione, lontano da ostacoli e dagli elettrodomestici che vanno a interferire con il segnale e ad inficiarlo. Insomma, si parla di piccoli, azi, piccolissimi accorgimenti che, però, danno grandi risultati. Purtroppo, però, quasi sempre, non si tiene conto di un oggetto di cui abbiamo dato cenno in apertura. Questo risulta essere il peggior sanguisuga presente nelle abitazioni.

Tenete il router lontano da questo oggetto: il segnale diventerà un fulmine.

Ebbene sì, così come la connessione Wi-Fi in casa è diventata un elemento imprescindibile per tutte le famiglie, anche l’oggetto protagonista dell’articolo lo è. Si, perché è presente in tutte le abitazioni ed anche in numero maggiore di uno. Lo si trova nei soggiorni, nelle camere da letto, agli ingressi delle case, ma anche nei bagni.

Insomma, è onnipresente! E tutti coloro i quali abitano nelle case utilizzano i suoi servigi. Purtroppo, però, c’è da dire che deve stare molto, ma molto lontano dai router. Ne va della qualità e della velocità del segnale che questi dispositivi emanano. Di quale oggetto stiamo parlando? È molto, ma molto semplice. Ci riferiamo agli specchi.

In special modo, sono quelli di grandi dimensioni a causare i danni maggiori. Questo perché gli specchi hanno al loro interno un sottile strato di metallo che risulta interferire e, finanche, bloccare il segnale Wi-Fi. Per tale motivo, gli esperti consigliano vivamente di posizionare il router almeno ad un metro di distanza dagli specchi. Fatto ciò, la vostra connessione sarà davvero velocissima!