Postamat, fine dei prelievi: Poste Italiane dice addio al servizio I Non ritiri più il denaro

Le notizie che arrivano in quest’ultimo periodo e che riguarda Poste Italiane ed i suoi sportelli Postamat, sono poco confortanti.

Possiamo dire che sembra di rivivere la stessa, identica situazione che riguarda tutti gli Istituti Bancari italiani. Questi, infatti, stanno dando seguito a quelli che sono i loro piani aziendali volti all’abbattimento dei costi e all’abbandono del contante. Per raggiungere l’obiettivo stanno operando chiusure indiscriminate sui territori.

Pensate che, al momento, sono oltre 5 milioni i clienti delle banche che sono rimasti orfani delle filiali fisiche e degli sportelli bancomat nelle loro località di residenza. E queste ultime sono diventate oltre 5 mila. Sono numeri davvero da paura e questa situazione sta creando enormi disagi a tutti i cittadini che sono rimasti ancorati al contante

Questi ultimi hanno necessità di prelevare il denaro dai propri conti correnti per effettuare le loro commissioni ed i loro acquisti. E sono costretti a vere e proprie migrazioni e, molto spesso, anche a pagare delle commissioni altissime dato che difficilmente trovano sportelli del circuito del proprio Istituto di credito.

Ora, però, come abbiamo accennato in precedenza si odono notizie negative anche per quanto riguarda Poste Italiane. Ebbene sì, perché anche quest’ultima ha messo su un piano industriale che mette paura, mette i brividi un po’ a tutti. Bisognerà dire addio al servizio. Vediamo un po’, insieme, cosa sta accadendo e cosa aspettarsi.

Poste Italiane dice addio ad un servizio davvero importantissimo per tutto il territorio italiano.

In realtà, non è importante solo per il territorio. bensì, risulta di fondamentale importanza anche per tutti i cittadini che hanno affidato i loro risparmi, frutto dei sacrifici di una vita intera, a Poste Italiane. Il piano industriale, però, è stato approvato e ci si potrà fare ben poco. Potremmo quasi dire: “Il dado è tratto“.

Ci sarà una razionalizzazione di filiali fisiche e sportelli Postamat su tutto il territorio nazionale. Inoltre, quello che fa più paura saranno le chiusure già decise, già approvate. Pensate che queste ultime saranno circa 450 in tutta Italia, senza alcuna differenza tra Nord e Sud. In pratica, risulterà davvero complicato poter prelevare il proprio denaro contante.

E risulterà molto, ma molto difficile soprattutto in quelle zone in cui esiste, al momento, un’unica filiale ed un unico sportello ATM. I clienti di Poste Italiane saranno costretti, al pari dei loro colleghi clienti di Banca, a migrare verso le località in cui questi presidi territoriali saranno ancora aperti ed attivi. Si prospettano ancora numerosi disagi. Meno sportelli significa maggiore difficoltà di prelievo.