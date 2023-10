Bancomat, la nuova tecnica dei ladri per manometterli: ti rubano i soldi senza bisogno delle telecamere

L’ecosistema delle truffe Bancomat è sconfinato ed i criminali utilizzano sempre più metodologie diverse per mietere le loro vittime.

Se ne conoscono tantissime di truffe agli sportelli Bancomat. Ne abbiamo parlato ampiamente nell’ultimo periodo per mettervi in guardia. pensiamo alla truffa del giornale o alla truffa del lama. Molto utilizzata, poi, è quella del finto dipendente di banca che, con la scusa di problemi al contante appena prelevato dalla vittima, lo sostituisce con banconote false.

Diciamo che la fantasia dei truffatori raggiunge vette inimmaginabili. Quello su cui, però, vogliamo focalizzare la vostra attenzione è quella che viene definita la “nuova tecnica dei truffatori“. Sì, perché, come ben sapete, spesso venivano utilizzate le microcamere per ottenere i dati delle carte degli utenti durante le operazioni di prelievo.

Adesso, invece, ne fanno a meno, e non solo delle telecamere. Infatti, non hanno nemmeno bisogno dell’audio. E’ tutto più sofisticato, tecnologico e, di conseguenza, è molto più difficile scoprire le truffe in atto. Per questo motivo vogliamo mettervi in guardia da quelli che sono i nuovi metodi utilizzati dai criminali.

Subdoli e nascosti: ecco i nuovi metodi utilizzati dai truffatori agli sportelli Bancomat.

In realtà, possiamo dire che si tratta di vere e proprie trappole invisibili. Si va dagli skimmer ai dispositivi che trattengono banconote e carte. Ma, andiamo per gradi. Partiamo dall’inizio. Uno degli strumenti maggiormente utilizzati da questi truffatori è il falso lettore delle carte. Attenzione quando inserite la vostra carta. Se non è ben saldo all’ATM, evitate di inserirla.

Questi apparecchi riescono a leggere i dati della carta attraverso la banda magnetica. Ma i criminali non si limitano solo a questo. Molto spesso ci si può ritrovare di fronte anche agli slot delle ricevute che vengono manomessi per inserire al loro interno uno scanner. Bisogna, poi, fare molta attenzione anche ad altro.

Ed in questo caso, da verificare è anche il tastierino numerico di questi dispositivi. Spesso, infatti, i truffatori posizionano dei tastierini falsi sugli sportelli bancomat. Grazie a questo trucchetto subdolo, infatti, i truffatori riescono ad accaparrarsi il Pin dell carta senza alcuna fatica ed in maniera molto, ma molto rapida.

Infine, fare moltissima attenzione anche allo slot in cui inserite la scheda e che risulta ben fissato al dispositivo. Potrebbe essere stato installato uno skimmer che impedisce la restituzione della carta. In questo caso, contattate subito la vostra banca per bloccare momentaneamente la carta. Se prestate attenzione a tutti questi consigli, siamo sicuri che non avrete più alcun problema!