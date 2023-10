Contatore, come beccare i vicini disonesti: stai pagando anche la loro bolletta I Li scopri da questo particolare

E’ assodato che le bollette energetiche non sono più quelle di una volta, e parliamo dia di quelle della luce che di quelle del gas.

Sì, perché, come ben sapete, nell’ultimo periodo ci si è trovati a dover fronteggiare aumenti su aumenti. In realtà, si tratta di una situazione generalizzata. Sì, perché i rincari sono dovunque. Sono aumentati i prezzi di tutti i beni ed i servizi. Pensiamo, ad esempio, ai carburanti che, proprio in questo periodo hanno varcato la soglia dei due euro al litro.

In più, i prezzi dei beni di prima necessità sono diventati proibitivi. Menzione particolare va alle bollette di luce e gas. Queste subiranno nuovi aumenti in questa stagione autunnale. Si va dal 9% per quelle del gas al 12% di quelle della luce. Insomma, una nuova batosta. E, ovviamente, quando ci si trova di fronte cifre diverse in bolletta rispetto agli anni precedenti sembra del tutto normale.

Quello che, però, deve preoccupare è qualcos’altro. Sì, perché sta capitando a molti una cosa davvero terribile. Alla fine del periodo di fatturazione, come ben sapete, i provider emettono le bollette con i costi che gli utenti devono pagare. Ora, però, moltissimi di questi si stanno ritrovando con fatturazioni che sono davvero da capogiro.

E fanno riferimento a consumi davvero enormi che, in effetti, non avrebbero mai potuto fare. Insomma, qualcuno si attacca al loro contatore e non paga. Tutti i costi, quindi, si riflettono sulla povera famiglia ignara. Dovete sapere, però, che c’é la possibilità di scoprire se i vicini si sono allacciati abusivamente al vostro contatore. vediamo insieme come fare.

Il vicino si attacca al vostro contatore? Ecco come scoprirli!

Diciamo che questa è una delle pratiche più diffuse. Possiamo annoverarla tra i trucchi illegali per ottenere risparmio che più vengono messe in atto. Certo, non è poi così semplice accorgersene. Ma se si pone la giusta attenzione ad alcuni segnali, potrete scoprire il vicino disonesto e porre fine al suo furto di energia elettrica. Sì, perché di furto si tratta!

Come abbiamo già accennato in precedenza, le bollette aumenteranno praticamente all’improvviso e senza motivazione apparente, dato che né voi né, tantomeno, la vostra famiglia avete cambiato le abitudine di vita all’improvviso. Ovviamente, questa è una conseguenza dell’aumento dei consumi energetici da un momento all’altro, da un mese ad un altro.

Per avere la certezza assoluta che qualcuno stia rubando a voi energia, basta fare un piccolo e veloce test. Si tratta, in pratica, di disattivare tutti i dispositivi elettronici che consumano energia all’interno della vostra abitazione. Nel caso in cui si dovessero registrare ancora consumi anomali, ecco che è il caso di denunciare tutto alle forze dell’ordine ed al vostro provider. Ci sono pene severe per questa tipologia di furto: una multa di ben 1500 euro e dai 2 ai 7 anni di carcere!