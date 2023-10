Lavatrice, il trucco per non dividere più i campi bianchi dai colorati I Una svolta, l’hai sempre sognato

Non dividerai mai più i bianchi dai colorati. Una vera e propria svolta per te che vai sempre di fretta e l’acchiappacolore è proprio quello di cui avresti bisogno per riuscire a non rovinare i tuoi capi.

Quante volte ti è successo di mettere la tua maglietta bianca preferita in lavatrice e di tirarla fuori tendente al rosa? Tante? In realtà fare la lavatrice è una scienza esatta e prima di avviare il lavaggio dovresti selezionare i capi sia in base alla loro composizione che al colore.

Sembra ovvio che un capo bianco e uno rosso, non dovrebbero mai stare insieme, ma la svista a volte succede ed ecco che si finisce per tirare fuori dalla lavatrice un vero e proprio disastro. Purtroppo la vita frenetica di tutti i giorni ci costringe ad essere sempre di corsa e non si ha il tempo di dedicarsi ai lavaggi della biancheria con l’attenzione che si vorrebbe avere. Quindi si finisce per buttare tutto in lavatrice.

Ma abbiamo una buona notizia per te, nostro caro lettore affezionato. Hai presente quei foglietti acchiappacolore che acquisti nei negozi di prodotti per l’igiene? Sono molto utili, ma a volte costosi, questo è forse il motivo per cui non sono molti ad acquistarli.

E se ti dicessimo che puoi avere il tuo foglietto acchiappacolore in maniera semplice e in una scorta infinita semplicemente preparandolo a casa? Il procedimento è molto più semplice di quello che si possa pensare.

La funzione dei foglietti per la lavatrice

Per tutti coloro che non lo sapessero, quei foglietti che metti all’interno della lavatrice hanno una composizione pensata in maniera specifica al fine di riuscire ad acchiappare i colori che si liberano dal tessuto e quindi offrire permettere di avere del bucato sempre perfetto. Una vera e propria salvezza per ogni singola casalinga che nel dividere i capi si trova spesso in difficoltà.

In genere il foglietto lo si aggiunge al bucato nel cestello durante il lavaggio. Per preparare questi foglietti a casa, hai bisogno di alcuni pezzi di stoffa bianchi, un barattolo di vetro, soda da bucato (2 cucchiai), acqua calda.

Preparando i foglietti acchiappacolore

Si taglia la stoffa in piccoli quadrati diciamo dalle dimensioni di circa 15 cm per lato. Poi si versa dentro al barattolo la soda e l’acqua mescolando con un cucchiaio fino a quando la prima non si sarà sciolta. Successivamente si immergono i pezzi di stoffa nel composto, lasciandoli in ammollo per circa 60 minuti in modo che possano assorbire il composto.

Passato tale tempo si procede sollevando la stoffa dall’acqua e lasciandoli asciugare. Riponiamo il tutto in un cassetto, in modo che siano pronti quando se ne ha il bisogno. Il consiglio è quello di prepararne una buona scorta per evitare di restarne senza.