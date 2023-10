Forno, come dissolvere lo sporco dal vetro in un attimo I Sembra nuovo non è mai stato così semplice

Il forno elettrico all’interno delle abitazioni italiane è uno strumento indispensabile per la preparazione di succulenti pietanze.

Ed inoltre, questo tipo di cottura è molto più salutare rispetto alla frittura. Non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, ma è bene sottolinearlo. Insomma, questo è uno dei vantaggi dell’utilizzo di questo elettrodomestico. ma ce ne sono anche altri. Ad esempio, le pietanze sono pronte in minor tempo. Purtroppo, però, questo apparecchio è assai energivoro.

E ciò, soprattutto in quest’ultimo periodo in cui le bollette della fornitura di energia elettrica stanno tornando nuovamente ad aumentare, è un grandissimo problema. Sì, perché gli utenti cercano di utilizzare il meno possibile il forno elettrico per risparmiare. Certo, potrebbe essere una soluzione, ma noi vi diciamo che sia errato farlo.

Bastano, infatti, mettere in pratica dei piccolissimi accorgimenti e si potrà ottenere il risparmio desiderato. Ma questo è totalmente un altro discorso. Ebbene sì, perché vogliamo parlarvi di altro, del suo utilizzo e di come riuscire a pulirlo senza troppa fatica ed anche in maniera facile e veloce. In particolar modo, ci soffermeremo su un punto esatto del forno.

Ovvero, il suo sportello, quello in cui è presente il vetro che consente di vedere all’interno dell’apparecchio. Questo vetro è adatto alle alte temperature, ma si sporca facilmente. Molti sono gli utenti che evitano di pulirlo perché si scocciano. A lungo andare, però, diventa pieno di incrostazioni e non è affatto un bel vedere, non credete? Con il trucco che vogliamo svelarvi avrete la soluzione al problema.

Pulizia del vetro del forno: un trucco magico, facile, veloce e, soprattutto, senza dispendio di energie!

Nessuno potrebbe mai immaginare cosa arriva in soccorso degli utenti che vorrebbero il vetro del forno pulito in pochissimo tempo e senza sforzi. Noi vogliamo darvi la soluzione al problema, assicurandovi che non impiegherete più di 15 minuti per avere il vetro del vostro forno pulito, igienizzato e brillanti.

Praticamente, sarà come nuovo. E no, non servirà il bicarbonato, né l’aceto. E nemmeno il limone, perché il protagonista di questo trucchetto magico è ben altro. Parliamo delle pastiglie della lavastoviglie! Sì, avete capito benissimo. Ne basta soltanto una. Non bisogna metterla all’interno del forno ed accenderlo.

Basterà, strofinare la parte blu sul vetro del forno ed il gioco è fatto. La prima cosa da fare sarà immergere la pastiglia in acqua tiepida. Poi, si procederà a strofinarla sul vetro. Al termine di questa procedura, basterà un panno in microfibra leggermente inumidito ed il gioco è fatto. Il vetro del forno tornerà a brillare come prima!