Contatore gas, il trucco (illegale) per azzerarlo: non paghi più nulla per quello che hai consumato

Puoi azzerare il contatore del gas e non pagare più niente per quello che hai consumato. La pratica illegale che sta dilagando.

Il caro bolletta sta facendo letteralmente impazzire il popolo italiano che si trova sempre più in difficoltà a pagare il conto che gli viene inviato a fine mese. Non ci riferiamo in maniera specifica né alla spesa per il gas, nè tanto meno a quello dell’energia elettrica, perchè purtroppo i rincari hanno toccato veramente tutti i settori.

Riuscire a risparmiare non è più solo una necessità, ma deve diventare un vero e proprio stile di vita, se si vuole riuscire ad arrivare agevolmente a fine mese. Proprio per questo motivo, sono in molti a cercare un modo per poter avere un risparmio che sia consistente.

Purtroppo però, il momento realmente difficile, spinge, alcuni cittadini ad adottare dei metodi completamente sbagliati, in alcuni casi addirittura illegali, pur di vedere la bolletta ridursi di mese in mese. Comportamenti che ad oggi è impossibile giudicare, considerando anche il periodo storico.

Vediamo allora quali sono i metodi che negli ultimi mesi, i consumatori disperati stanno mettendo in atto per risparmiare sul gas e per evitare che il contatore registri tutti i consumi della propria famiglia.

Ridurre i costi, una pratica illegalmente comune

La situazione economica in cui molte famiglie italiane versano, portano all’adozione di rimedi che non sono esattamente legali, ma che si rivelano comunque molto efficaci. Ma vorremmo ricordare che ci sono dei piccoli trucchi, comportamenti corretti, da mettere in atto e che possono permettere di abbassare la bolletta senza cadere nell’illegalità,

Per quello che riguarda la spesa del gas, un grande aiuta arriva dalle moderne caldaie a condensazione, che permettono un notevole risparmio. Occorre comunque sottolineare che in tali termini, per ottenere dei buoni risultati è importante procedere con la manutenzione costante dell’apparecchio, in modo tale che possa funzionare sempre nel pieno delle sue possibilità ed evitare eccessivi consumi.

Il blocco del contatore

Vorremmo precisare che a poter intervenire sul contatore è solo il personale specializzato. Il consumatore non può in alcun modo procedere manomettendo lo stesso in quanto rischia di cadere nella commissione di un reato perseguibile dalla legge. Ma purtroppo ci sono delle pratiche comuni che permettono di azzerare i consumi, pur essendo illegale.

I vecchi contatori, ad esempio, permettevano l’utilizzo di un magnete per bloccare la rilevazione dei consumi. Con i contatori moderni ciò non è più possibile. Ovviamente questo non ha di certo scoraggiato i furbetti. Attualmente il metodo per azzerare i consumi più utilizzato, è quello dell’allaccio abusivo al contatore del vicino. Una pratica illegale, ma purtroppo ancora molto utilizzata.