Asciugatrice addio, col metodo del Burrito non ti serve più I Ti basta un asciugamano, il trucco è geniale

A volte i trucchetti per risparmiare energia elettrica possono sembrare alquanto strani, bizzarri, come quello di cui vogliamo parlarvi.

Ebbene sì, perché già il nome fa venire appetito. Fa pensare a quella tortilla ripiena di carne, formaggio e chili. E sembra non abbia nulla a che fare con ciò che vogliamo raccontarvi. Eppure, è un trucco, un rimedio che può essere definito infallibile. Ed è anche super veloce e facilissimo da mettere in pratica. Riguarda l’asciugatrice!

O meglio, riguarda gli indumenti e la biancheria che escono dalla lavatrice e che, soprattutto durante l’inverno, c’é bisogno di inserirli in asciugatrice affinché diventino asciutti in poco tempo senza rilasciare odori molesti. Purtroppo, però, questo elettrodomestico, come d’altronde anche tutti gli altri, è energivoro ed il suo peso in bolletta si fa sentire moltissimo.

Ora, poi, sono stati annunciati nuovi aumenti proprio in autunno e per il prossimo inverno. E questi si vanno ad aggiungere agli altri già avuti. I cittadini italiani sono davvero esasperati. Non riescono più ad arrivare alla fine del mese. Per fortuna, esistono dei trucchetti fantastici che consentono di consumare meno energia ed ottenere risparmio.

In pratica, riescono a far respirare le finanze familiari. E quello dal nome strano di cui vogliamo parlarvi in questo articolo è davvero impressionante. pensate che vi consentirà di dire, finanche, addio all’asciugatrice in casa. Non ci credete? Beh, vediamolo insieme perché siamo sicuri che vi stupirà e, una volta conosciuto, ci ringrazierete e non smetterete mai di utilizzarlo!

Asciugatrice addio con il trucchetto del “Burrito”.

E’ qualcosa di inaspettato. Nessuno poteva mai immaginarsi che un burrito potesse andare in soccorso delle famiglie per far sì che le loro finanze potessero respirare. Eppure è così! Un cibo che fa risparmiare. Certo, non bisogna intendere questo trucchetto alla lettera. Se si mettese del cibo sul bucato bagnato quest’ultimo si sporcherebbe nuovamente.

Bisogna partire dal concetto di burrito ed allargarlo, combinarlo al bucato e alla sua procedura di asciugatura. Vediamo, allora, cosa fare. Come già accennato si tratta di qualcosa di davvero semplice, veloce ed efficace. In pratica, bisogna prendere, ad esempio, una maglietta appena tolta dalla lavatrice. e posizionarla su di un’asciugamani aperta.

Fatto ciò, ecco che entra in gioco la pietanza, o meglio la sua forma. Bisogna, infatti, piegare la maglietta per bene ed arrotolare l’asciugamani come un burrito, in modo che quest’ultima la contenga. In questo modo, l’asciugamani assorbirà tutta l’acqua dell’indumento bagnato. Per velocizzare il procedimento, potrete anche optare per strizzare l’asciugamani. Il risultato che ne verrà fuori sarà davvero fantastico e non avrete più bisogno dell’asciugatrice.