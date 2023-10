Pulizia forno, ti basta una tazza e nessun prodotto: il trucco più semplice mai visto e funziona

Basta una semplice tazza per avere il tuo forno veramente splendente. Ti sveliamo il trucco veramente efficace, quello che aspettavi da tempo.

Nostre care casalinghe, ma anche voi donne in carriera che ci tenete alla vostra abitazione, abbiamo per voi un trucchetto da utilizzare ogni qual volta abbiate il bisogno di pulire il forno. Perchè, potrete sicuramente confermaci che il forno è uno degli elettrodomestici più utilizzati all’interno della abitazioni. Inutile negarlo, ogni settimana lo utilizzi almeno 4/5 volte e ci siamo tenuti bassi.

Questo largo utilizzo lo si deve alla semplicità con cui è possibile procedere con le cotture in forno. Pensiamo a quanti piatti possiamo pregare con questo elettrodomestico. Innanzitutto la pizza, lasagna, pasta al forno, parmigiana di melanzane, pollo e patate arrosto. Queste le prime idee che ci sono venute in mente, ma ce ne sarebbero molte altre.

Perchè il forno è pratico soprattutto per tutti coloro che hanno una famiglia numerosa. Una teglia capiente e via, tutto in forno, non ci vuole molto no? Inoltre il forno, se ben utilizzato, permette di procedere a cottura con pochi grassi. Pensiamo a quanti cibi fritti si possono preparare nel forno con un utilizzo minimo di olio, basta un foglio di carta forno e tutto si risolve.

Ma, per poter avere la certezza di avere una cottura perfetta e di non creare problematiche all’elettrodomestico, è indispensabile procedere con la corretta manutenzione del forno. Pulirlo ogni qual volta si noti che lo sporco si accumula sulle sue pareti.

La pulizia del forno

I prodotti in vendita nei negozi specializzati per quello che riguarda la pulizia del forno, sono veramente tantissimi. Ovviamente le proposte sono moltissime e nella maggior parte dei casi, con ingredienti di origine chimica. Non sono poche le aziende che propongono dei composti naturali, ma i prezzi possono risultare non proprio economici.

Ma se ti dicessimo che potresti utilizzare un composto completamente naturale, perfetto per il forno, efficace e pure economico? Per preparalo saranno sufficienti alcuni ingredienti che forse sono già presenti nella tua dispensa. Allora scopriamo insieme questo prodotto naturale per la pulizia del forno.

Acqua, bicarbonato e aceto

Acqua bicarbonato ed aceto, sono ciò di cui hai bisogno per procedere con la pulizia profonda del tuo forno. per la preparazione del composto, non ti daremo delle indicazioni specifiche per quello che riguarda i pesi, perchè dipende da ciò di cui hai bisogno. In linea generale possiamo consigliarti di mettere 4 cucchiai di bicarbonato all’interno di una tazza. Versa quindi l’acqua a filo, fino ad ottenere un composto spumoso e pastoso che potrai lasciare agire.

Con un panno metti il composto sulle pareti e sul fondo del forno, uno strato abbondante da lasciar riposare alcune ore, preferibilmente per tutta la notte. Al mattino successivo, aiutati con un diffusore per spruzzare dell’aceto sulle macchie più difficili da eliminare e procedi a pulizia e risciacquo. Il tuo forno brillerà.