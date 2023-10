Intesa Sanpaolo, 2024 da incubo: non troverai più una filiale o uno sportello per prelevare I Il piano dei tagli è spartano

E’ una situazione tragica e generalizzata quella che molti risparmiatori italiani stanno vivendo sulla loro pelle in ambito bancario.

Sì, perché, a causa dei piani aziendali messi in atto dai vari Istituti di Credito nel nostro Paese, stanno scomparendo sia tantissime filiali fisiche sia numerosi sportelli Bancomat. Ciò porta ad una sola conseguenza: tanti disagi per tutti. Ebbene sì, perché si è costretti a mettere in atto delle vere e proprie migrazioni per trovare ancora uno di questi presidi aperti.

Molto spesso, poi, non si trovano neanche quelli della propria banca e si è costretti a pagare delle commissioni altissime sul denaro che si vuole prelevare. Come abbiamo accennato, poi, questa situazione è generalizzata. Ed anche uno dei tre più grandi Istituti bancari italiani ne è pienamente coinvolto.

Anzi, in questo caso, si può dire che la situazione sia ancora peggiore. I suoi clienti stanno vivendo un incubo. Parliamo di Intesa Sanpaolo, i cui clienti a breve, anzi a brevissimo non avranno più alcun riferimento sui propri territori di residenza. E poco importa in quale zona d’Italia questi utenti vivano. Da Nord a Sud e fin sulle Isole non si potrà più prelevare.

Già ora tutti sono nello sconforto più totale. Ma, dopo questa notizia, la disperazione li ha attanagliati. farne le spese sono soprattutto coloro che non hanno dimestichezza con la tecnologia, con il digitale che prenderà il posto delle filiali e degli sportelli. Vediamo, allora, cosa sta accadendo e, soprattutto, da quando si dovrà dire addio a tutto questo.

L’incubo dei clienti sta per diventare realtà: Intesa Sanpaolo, addio a filiali e sportelli Bancomat.

Ebbene sì, è una situazione davvero tragica quella che si è venuta a creare per tutti i clienti di questo importantissimo Istituto di Credito italiano. E la data in cui inizierà il vero e proprio calvario per tutti è fissata per il 2024. Manca praticamente ancora poco ed i giochi saranno chiusi definitivamente. Ma il gruppo Intesa non ci sta e vuol dire la sua.

Sì, perché non è mancata la risposta del gruppo bancario. Infatti, l’azienda sostiene di essere vicina a tutti quegli utenti che, ancora, utilizzano il contante. Infatti, questi ultimi, potranno usufruire del circuito Mooney per prelevarlo. In più, queste operazioni saranno gratuite per un intero anno. Ed ancora, anche chi preleverà presso ATM di altri Istituti bancari, non pagherà le commissioni.

Ciò, però, avverrà soltanto per sei mesi. In più, ha previsto l’iniziativa Banca Mobile. In pratica, è un camper che fungerà da filiale e che toccherà più località ogni settimana. Infine, sempre secondo Intesa Sanpaolo, resteranno attivi, dove ce ne sia la possibilità, tutti quegli sportelli che vengono ospitati da locali comunali idonei. In sostanza, chiuderanno filiali e sportelli ATM, ma in alcuni casi un barlume di speranza ancora esiste.