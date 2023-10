Bollette alle stelle: butti via 100€ ogni anno senza accorgertene I Basterebbe non fare questi errori

In questo periodo di crisi economica e sociale, bisogna attenzionare tutti i comportamenti se si vuole salvaguardare il portafogli.

Ed è anche il caso delle bollette energetiche. Queste, come ben sapete, hanno subito degli aumenti pazzeschi negli ultimi anni e, dopo un breve periodo in cui i loro costi sembravano essersi stabiliti su livelli più umani, ecco che aumenteranno nuovamente. Ed i rincari autunnali, state sicuri, faranno sentire molto la loro voce.

Sì, perché ci saranno aumenti del 12% sulle bollette della luce e del 9% su quelle del gas. Un’altra batosta per tutti gli italiani. Certo, ci sarà il Bonus Bollette ad attenuare questa problematica. Ma bisogna mettere in atto tutti quei trucchetti che, nel corso dello scorso inverno, sono stati di vitale importanza per risparmiare.

C’è da dire, però, che sono tantissime le famiglie che, all’interno delle proprie abitazioni, commettono degli errori che sarebbe il caso di evitare. Ed eccoci qui a parlarne dato che non sono poi così pochi. Anzi, c’é da dire che di comportamenti scorretti ce ne sono davvero tanti e tutti fanno lievitare le bollette. Vediamo, insieme, quali sono!

Comportamenti errati da evitare: in questo modo si risparmiano ben 100 euro in bolletta.

Per iniziare, vi parleremo della Tv e di come gli utenti pagano in più. Certo, non si tratta di una cifra enorme. Ma se questa la si somma alle altre che si hanno quando si commettono errori, ecco che evitare tutti i comportamenti scorretti risulta benefico per le finanze. Dicevamo della Tv. Questo errore di cui vogliamo parlarvi fa sì che si spendano ben 10 euro in più all’anno.

Parliamo del fatto che questo dispositivo resta sempre acceso. Sì, perché, quando lo spegnete col telecomando continua a consumare in standby. E ciò avviene anche nel caso di un decoder. La somma che si perde si attesta intorno ai 10 euro. Anche le console di gioco si comportano allo stesso modo. Magari, sarebbe meglio una ciabatta multipresa con interruttore.

Molti, poi, dimenticano le luci accese nelle camere quando escono o quando vanno a dormire. Certo, potreste dire che ci sono, ormai, quelle a risparmio energetico. E se vi dicessimo che questo comportamento costa ben 50 euro all’anno? Ebbene sì, quindi, state molto attenti quando uscite o andate a nanna.

Altro problema riguarda i caricabatterie. Sì, perché molto spesso questi vengono utilizzati per caricare gli smartphone o altri device di notte. Ma gli utenti li lasciano in presa sempre. E ciò porta ad avere ben 20 euro di consumi all’anno. Infine, sappiate che il caffè al mattino può costare davvero caro, tra i 24 ed i 48 euro all’anno. Certo, sempre meno di un caffè al bar, ma noi vi consigliamo di spegnere il vostro apparecchio per risparmiare un botto.