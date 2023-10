Lavatrice, il segreto delle lavanderie per non scolorire i jeans I Aceto e sale non funzionano

Quando si parla di elettrodomestici in casa, soprattutto nel caso della lavatrice, si pensa subito ai loro alti consumi energetici.

Sì, perché in questo periodo, le bollette della fornitura di energia elettrica sono alte e sono stati annunciati nuovi aumenti proprio per la stagione autunnale che ci traghetterà verso l’inverno. Questi rincari si andranno, poi, a sommare a quelli che sono gli aumenti generalizzati subito nell’ultimo periodo. E’ una situazione frustrante.

Certo, c’é il bonus bollette a dare man forte alle famiglie in disagio economico. E, poi, ci sono anche i vari trucchetti che abbiamo visto nel corso del tempo che aiutano a far sì che l’utilizzo che se ne fa di questi apparecchi possa portare a consumare molta meno energia. Seguendoli, infatti, si riesce a portare a casa un risultato molto importante: il risparmio!

Ma non esistono soltanto trucchetti volti al risparmio. Sì, perché nel caso specifico della lavatrice, c’é bisogno di molta attenzione anche al bucato. In pratica, bisogna far sì che i capi non diventino duri e non si scoloriscano a causa di lavaggi e prodotti utilizzati aggressivi. Ecco perché vogliamo rivelarvi un trucchetto segreto.

Questo consentirà a tutti di non scolorire i jeans scuri all’interno della lavatrice. E’ un trucchetto utilizzato dalle lavanderie, svelato proprio dai proprietari di queste ultime. Possiamo dirvi sin da subito che vi svolterà la vita. Una volta conosciuto, non lo lascerete più. Vediamolo insieme. Siamo sicuri che ci ringrazierete tantissimo.

Ecco il trucco segreto degli esperti: in lavanderia fanno così ed i jeans scuri rimarranno intatti!

Ebbene sì, è proprio così. E non parliamo di inserire sale ed aceto. No, dovete sapere che questi due prodotti, per quanto efficaci in altre situazioni, nel caso di cui vogliamo parlarvi, non funzionano. Innanzitutto, dovete sapere che il problema dello sbiadimento è causato, come accennato in precedenza, da lavaggi caldi.

Ed è causato anche da detersivi troppo aggressivi. Inoltre, si può anche presentare un altro problema. La tintura utilizzata può andare a colorare gli altri capi presenti in lavatrice. Ed ecco che arriva il consiglio, il trucchetto segreto, in soccorso delle famiglie. La prima cosa da tenere bene a mente è non lavarli spesso.

Le macchie vanno trattate al di fuori della lavatrice e sarebbe preferibile il lavaggio a mano. Ma, nel caso in cui quest’ultimo non possa avvenire per problematiche relative al tempo a disposizione, quando si mettono i jeans scuri in lavatrice, bisogna avviare un programma di lavaggio a freddo, evitando la centrifuga. Solo così questi capi non perderanno il loro colore!