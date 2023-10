Televisione, questo errore col telecomando ti costa 30€ in bolletta I Lo fanno praticamente tutti

I primi apparecchi televisivi in Italia sono arrivati nel 1954, le trasmissioni erano in bianco e nero, mentre il colore solo nel 1972.

Sin dal momento del suo arrivo, questo dispositivo ha fatto sì che tutti gli italiani si innamorassero di lui. E, ad oggi, nonostante l’avvento di ulteriori strumenti tecnologici, resta sempre quello a cui tutti sono più affezionati. Ogni famiglia ne ha almeno uno in casa. Poi, grazie all’avvento della connessione internet, i televisori hanno tanto altro da raccontare.

Ebbene sì, basta un divano, un televisore, una connessione Wi-Fi in casa ed il gioco è fatto. Si apre un mondo ricco di contenuti da visionare quando ci si trova nei momenti di relax all’interno delle abitazioni. Tante sono le piattaforme che offrono film, serie tv, documentari e si pongono come alternative più che valide alla programmazione tradizionale.

Come tutti gli altri dispositivi presenti nelle case italiane, però, anche questo risulta essere energivoro. Certo, rispetto ad un forno o ad una lavatrice, i suoi consumi non sono così elevati. Purtroppo, però, ci sono degli errori che ne amplificano i consumi e, ovviamente, il loro peso all’interno delle bollette della fornitura di energia elettrica.

Spesso capita che gli errori degli utenti vadano ad appesantire le già alte fatturazioni bimestrali energetiche. E proprio di uno di questi vogliamo parlare in questo articolo. E’ qualcosa che ha come protagonista il telecomando del televisore. Sì, quel pezzo piccolissimo che si tiene tra le mani ogni giorno, può far lievitare le bollette tantissimo. Ovviamente, con l’aiuto di chi l’ha in possesso!

Telecomando del televisore: questo errore costa carissimo in bolletta!

Diciamoci la verità, il telecomando della televisione risulta essere qualcosa di fondamentale per barcamenarsi, senza muoversi dal posto, tra i vari canali presenti. Ovviamente, consente anche di attivare le varie applicazioni che offrono contenuti in streaming dal calcio ai film, passando per le serie tv. Purtroppo, però, molti commettono un errore.

E quest’ultimo va ad appesantire le bollette dell’energia elettrica. Pensate che si può arrivare a pagare ben 30 euro in più all’anno solo per questo motivo. E’ una vera e propria batosta, non credete? E lo è soprattutto di questi tempi di crisi! Ma qual è questo errore? E’ molto, ma molto semplice! Sono molti coloro che accendono e spengono la televisione con il telecomando.

Ed è questo ciò che non si dovrebbe mai fare. Sì, perché facendo in questo modo, il vostro televisore non sarebbe mai spento, ma resterebbe in standby e consumerebbe lo stesso tanta energia. Per tale motivo, vi consigliamo una multipresa con interruttore o le prese salva energia, grazie alle quali impedirete alla corrente di raggiungere il vostro dispositivo!