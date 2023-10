Intesa Sanpaolo, l’sms terrorizza i correntisti: stai per perdere tutti i soldi I Arriva in questi giorni

Ci sono nuovamente bruttissime notizie per tutti i clienti di uno dei tre grandi Istituti di Credito che operano nel nostro paese.

Stiamo parlando di Intesa Sanpaolo. Ma la nostra attenzione non si focalizzerà su uno dei problemi maggiormente conosciuti da tutti. Parliamo della chiusura ATM e filiali. Infatti, vogliamo attenzionare qualcosa di assurdo che sta capitando a moltissimi cittadini. Si tratta di un messaggio che sta letteralmente gettando nello sconforto tutti.

Ebbene sì, perché si parla di perdere dei soldi. E soprattutto di questi tempi, con la crisi economica e sociale dilagante che non accenna a terminare, anche un solo centesimo di euro perso può cambiare totalmente la vita in peggio. Lo sanno benissimo tutti coloro i quali hanno ricevuto questa comunicazione nei giorni scorsi.

E molti altri la riceveranno. Sì, perché il suo invio non è affatto terminato, anzi, ci troviamo nel bel mezzo di questa campagna. Insomma, se si fosse clienti di questa Banca, bisognerebbe avere un po’ paura. Non stiamo qui a negarlo. Anzi, in questo articolo vogliamo informarvi di quanto sta accadendo in queste ultimissime ore.

I risparmiatori che già hanno avuto a che fare con questo messaggio sono entrati nello sconforto più totale. Si sono trovati in difficoltà sin da subito ed ora vivono nel terrore più totale. E’ una vera e propria gatta da pelare. Ma vediamo di cosa si tratta e, soprattutto, qual è l’argomento del messaggio inviato.

Intesa Sanpaolo: dopo un messaggio bisogna dire addio ai propri soldi.

Il messaggio riguarda il blocco del conto dell’utente che lo riceve. Sì, avete capito benissimo. Si informa che l’operatività sul proprio conto è momentaneamente bloccata per problemi. Ovviamente, viene offerta anche la soluzione! Ed ecco l’inghippo. Questo messaggio, pur avendo come mittente quello che è l’Istituto Bancario non è veritiero.

Si tratta di una truffa bella e buona perpetrata ai danni degli utenti. E questi non sono le uniche vittime. Lo è anche Intesa Sanpaolo. Il messaggio, infatti arriva da un contatto dal nome molto simile alla Banca in questione. Ovviamente, c’é un link mostrato a tutti come la soluzione al problema. Attenzione a cliccarlo. Molti ci sono cascati.

Infatti, cliccandolo, si viene indirizzati ad una pagina di login simile a quella della Banca. Ma una volta immesse le credenziali è finita per gli utenti! I criminali si impossessano dell’account e, quindi, del conto in questione e possono agire liberamente, derubando il malcapitato di tutti i suoi averi. Si finirà col dover dire addio ai risparmi di una vita. Diffidate da messaggi del genere. Le banche non contattano in questo modo in caso di problemi!