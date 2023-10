Tariffe telefoniche, aumenti a ottobre del noto operatore I Spenderai 30€ in più in un anno

Quando si parla di aumenti, il pensiero va subito ai carburanti, ai beni di prima necessità e, ovviamente, alle bollette energetiche.

C’é da dire, però, che anche altro ha subito rincari e, molto spesso, se ne parla di meno. Parliamo delle tariffe telefoniche sia di rete fissa che di rete mobile. In questo caso non c’é alcuna differenza di sorta. Questa tendenza va avanti sin da novembre dello scorso anno quando Tim, ha messo in atto la prima rimodulazione unilaterale di contratto.

La strada tracciata da questo operatore, poi, è stata seguita anche da altri. Pensiamo a Vodafone, WindTre e Fastweb. E sono tantissimi gli utenti che si sono ritrovati a pagare una cifra superiore ogni mese. In alcuni casi, alla fine dell’anno ci si ritrova a pagare una mensilità in più. E, sommati tutti gli aumenti, si tratta di una vera e propria batosta.

In queste rimodulazioni unilaterali di contratti, poi, ci sono operatori che hanno inserito anche la clausola inflazione. In pratica, all’inizio dell’anno, in base all’andamento dell’inflazione dell’anno precedente, le tariffe subiranno dei rincari che, però, non risulteranno essere mai inferiori al 5% mensile. E ciò avverrà anche se l’inflazione dovesse scendere sotto questa soglia.

Ed ora, arriva una notizia catastrofica. Sì, perché si parla di ulteriori aumenti che riguardano gli utenti di un determinato operatore telefonico tra i tanti presenti in Italia. Gli aumenti avverranno a breve e molti degli utenti interessati sono stati già avvisati, secondo procedura, dall’azienda in questione. Altri saranno informati a breve. Vediamo quando ci saranno gli aumenti e qual è l’operatore protagonista.

Ottobre di fuoco per i clienti di questi provider: aumenti di 30 euro delle tariffe!

La motivazione che porterà questo operatore ad aumentare le sue tariffe è la necessità di fondi per migliorare quelli che sono i servizi offerti. In realtà, le rimodulazioni saranno ben due. E l’operatore è Vodafone. La prima partirà il prossimo 14 ottobre e apporterà un aumento di 2 euro al mese. Al momento, però, non si conoscono, nel dettaglio, quali sono gli utenti destinatari del provvedimento.

In questo caso si parla di aumenti di 24 euro all’anno. E, poi, la seconda rimodulazione partirà dal prossimo 18 ottobre e riguarderà tutti quegli utenti che hanno una Sim utilizzata per l’antifurto e per la domotica. Anche in questo caso, gli aumenti saranno sostanziosi. Si parla di ben 1,99 euro al mese. In pratica, si subiranno aumenti di circa 24 euro all’anno.

Ovviamente, tutti possono decidere di recedere dal contratto in essere senza il pagamento di alcuna penale. Lo si può fare via raccomandata o via pec, ma anche presso i negozi Vodafone o l’area dedicata sul sito dell’azienda. Inoltre, si potrà chiamare il numero clienti. In caso di raccomandata e di pec, bisogna specificare la causale: “Modifica delle condizioni contrattuali”.