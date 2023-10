Postepay, premi questo tasto quando prelevi: scopri un mare di nuove funzioni sconosciute

Se premi questo tasto mentre prelevi scoprirai un sacco di funzioni che non hai mai utilizzato. Ecco come utilizzato il Postamat.

La completa digitalizzazione del mondo sta arrivando! Sì, è proprio così, non stiamo esagerando, potete crederci e stare certi che è proprio come vi stiamo dicendo noi. Che poi ve ne sarete accorti no? Quante azioni compi online e prima non potevi farlo?

Prendiamo ad esempio la tua banca, scommettiamo che la usi comodamente dal tuo smartphone senza dover andare allo sportello. Siamo anche certi che vai in banca solo in pochissime occasioni, rare, anzi rarissime. Ecco, questo è l’esempio tipico di come la digitalizzazione sta prendendo spazio a livello bancario e non solo.

Abbiamo parlato di banche, ma in buona sostanza nulla cambia se si pensa, ad esempio alle poste. Chi ha un conto alla posta o anche una semplice Postepay sa bene che può fare quasi tutto in maniera semplice con pochissimi click.

Allo stesso tempo, anche i pagamenti in contanti sono nettamente diminuiti a favore dei pagamenti elettronici, altro passo verso la digitalizzazione. Ma se sei abituato ad avere dei contanti in tasca e ad utilizzare il postamat di tanto in tanto, allora forse dovresti conoscere alcune funzionalità di questo apparecchio.

Un tasto e nuove funzionalità

Sono numerose le app che ci permettono di procedere con i pagamenti, senza mai tirare fuori la carta di debito o di credito. Con il solo utilizzo dello smartphone è possibile procedere con qualsiasi pagamento, in maniera molto semplice.

Dovresti essere abitato a questo dai vari Qr-code che trovi dietro alle bollette per poter procedere con il pagamento online, senza dover andare alle poste o in banca, risparmiando un sacco di tempo in termini di fila. E se il Qr-code lo potresti utilizzare anche allo sportello postamat?

Premi il tasto 9

Se durante il prelievo premi il tasto 9 sul tastierino del Postamat che hai di fronte avrai la possibilità di ritirare i tuoi contanti senza dover inserire la carta nell’apposita fessura. Si tratta della funzionalità “cardless“, che permette di prelevare senza una carta.

Premendo il tasto 9 sarà possibile procedere con il prelievo in maniera molto semplice. Dovrai solo scansionare il Qr-Code che compare sul display dell’apparecchio per riuscire a prelevare la cifra che desideri. Semplice e senza la minima difficoltà.