Unicredit, strage conti correnti: appena leggi il messaggio è finita I Non puoi più farci nulla

Non bastavano i problemi dei risparmiatori legati alla quasi impossibilità di poter prelevare il proprio denaro contante presso gli ATM.

Ebbene sì, c’é ancora un altro problema da attenzionare. Parliamo di una vera e propria strage di conti correnti perpetrata ai danni degli utenti ignari. Sì, perché basta un solo messaggio per andare letteralmente nei guai. Come ben sapete, c’é una vera e propria strage di Bancomat e filiali fisiche in atto, in virtù di quella che è la rivoluzione digitale bancaria.

E neanche Unicredit, che è uno dei tre maggiori Istituti di Credito italiani, ne è esente. Sì, sono tantissimi gli utenti che stanno sperimentando fortissimi disagi in questo senso. Sono tutti quelli che non hanno voglia, per abitudine o per paura, di sposare la tecnologia messa a disposizione dalle banche in cui hanno acceso un conto corrente.

E ce ne sono ancora tantissimi. Hanno la necessità di toccare con mano i propri risparmi e di eseguire le transazioni con i contanti. E, poi, hanno paura delle truffe che possono capitare loro online o durante i pagamenti elettronici. Quello che non sanno, purtroppo, che truffe e raggiri possono essere messe in atto in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento.

Ed è proprio di questo che vogliamo parlarvi. Sì, perché sta capitando a moltissimi utenti in Italia. E’ bastato un solo messaggio a far sì che iniziassero, per loro, problemi davvero assurdi. In realtà, è capitato che i propri conti correnti fossero letteralmente prosciugati. Insomma, si tratta di una vera e propria tragedia. Capiamo cosa sta accadendo.

Unicredit: dopo il messaggio, il vuoto.

Ebbene sì, questo è il riassunto preciso della situazione che molti utenti hanno vissuto sulla propria pelle e che ancora altri potrebbero toccare con mano. Sono molti, infatti, coloro i quali sono disperati per questi avvenimenti, sono rimasti scioccati. Hanno visto, in pratica, sparire tutti i loro risparmi, i loro sacrifici di una vita intera.

Tutto inizia da un messaggio. Questo può essere un sms o una mail. Ed il mittente è proprio Unicredit. Si tratta di una comunicazione urgente da parte dell’Istituto di Credito e, oltre il testo, contiene anche un link da cliccare per sanare la situazione spiacevole che si è venuta a creare. Ma, una volta cliccato questo link succede il finimondo.

Si viene indirizzati verso la pagina di login del proprio account bancario e nel momento in cui si inseriscono le credenziali è finita. I criminali informatici si impossessano di tutto, soldi compresi. E’ proprio Unicredit, dal suo sito internet, ad avvisare i suoi clienti affinché diffidino da questi messaggi, poiché le comunicazioni con link non vengono mai inviate dalla banca. Fate molta attenzione!