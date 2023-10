Televisore, modifica subito queste impostazioni: tagli la bolletta I Un piccolo gesto ti fa risparmiare un sacco

Il televisore, all’interno delle abitazioni delle famiglie italiane, è diventato qualcosa di fondamentale di cui non si riesce a fare a meno.

Sì, perché lo si accende ogni giorno ed a qualsiasi ora. Lo si tiene acceso per avere un po’ di compagnia durante le faccende domestiche o, magari, quando si pranza o si cena. Sono tantissimi gli utenti che vivono da soli, lontani dalle proprie famiglie, per lavoro o per studio. E il televisore può fungere da famiglia, da compagnia.

In questo periodo di crisi economica, però, in cui si sta molto attenti ad ottenere del risparmio, questo dispositivo può avere un impatto alto sulle bollette. E dovete sapere che questo può esserci sia da acceso che da spento. Si cerca sempre qualche trucchetto utili ad abbassare le fatturazioni bimestrali di energia e, poi, non si prendono i considerazione alcuni dispositivi.

Ed il televisore è uno di questi. Pensate a quanti trucchetti vengono messi su per far sì che la lavastoviglie o la lavatrice consumino meno. Ma anche quelli legati al forno sono tantissimi. Attenzione, però, non vi parleremo dei trucchetti riguardanti i contatori. Questi, infatti, sono tutti pienamente illegali e non siamo qui a incentivarli.

In questo articolo, in realtà, la nostra attenzione si focalizzerà su quelli che sono dei trucchetti fantastici relativi ad impostazioni dei televisori. Modificandole, si potrà ottenere risparmio immediato in bolletta e, ovviamente, le finanze familiari torneranno a respirare. Vediamoli insieme e siamo sicuri che ci ringrazierete.

Trucchetti televisore: con la modifica di queste impostazioni, il risparmio è assicurato.

Vi diciamo subito che sono tanti. E, per questo motivo, iniziamo subito a svelarvi cosa fare. Innanzitutto, bisogna regolare la luminosità dello schermo. Sì, basta andare all’interno delle Impostazioni ed abbassarla in base alle vostre esigenze. Attenzione, però, perché se il vostro dispositivo ha una modalità di risparmio energetico è più facile.

Infatti, basterà attivare questa modalità per risparmiare. Altro consiglio importantissimo riguarda quei momenti in cui non si utilizzano i servigi di questo dispositivo. Bisogna scollegarla dalla corrente, altrimenti, il televisore continuerà a consumare energia in standby. In alternativa, si potrà collegare la sua spina ad una ciabatta multipresa con interruttore.

Infine, abbiamo l’ultimo consiglio. Questo riguarda l’acquisto di un nuovissimo dispositivo. Più le dimensioni del televisore sono piccole e meno energia consumerà. Ovviamente, non bisogna stare attenti solo a questo fattore, bensì, si dovrà dar credito anche e soprattutto alla classe energetica di appartenenza. Questa più è alta e minori saranno i consumi!