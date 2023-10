Google svela sei trucchi fantastici: aumentano immediatamente la vita della batteria del cellulare

Uno degli incubi peggiori di moltissimi utenti riguarda lo smartphone in possesso e la sua batteria, o meglio la vita di quest’ultima.

Sì, perché col passare del tempo può capitare che arrivino problemi importanti relativi alla sua durata. Dovete sapere, però, che grazie a Google si può venire a conoscenza di alcuni trucchi davvero fantastici per aumentarne la durata. Sì, avete capito benissimo. Il gigante tech di Mountain View ha svelato ben sei trucchi sbalorditivi.

Come ben sapete, ormai, lo smartphone è diventato il migliore amico di coloro che ne sono in possesso. Lo utilizzano giorno e notte e lo portano sempre dietro, in qualsiasi luogo ed anche in qualsiasi ambiente della propria abitazione. Non si riescono a staccare. Ovviamente, lo utilizzano per telefonare ed inviare messaggi.

Ma scaricano ed installano anche numerose applicazioni che aprono loro mondi enormi. Su tutte, quelle maggiormente utilizzate sono le piattaforme social come Facebook, TikTok, Instagram e quelle di messaggistica come WhatsApp o Telegram o la stessa Signal. Poi, ovviamente, non mancano quelle che offrono contenuti on demand.

Pensiamo alle tante applicazioni che consentono di ascoltare brani musicali o visionare film e serie tv in streaming. E ce ne sono ancora tantissime altre in giro. L’elenco sarebbe lunghissimo. Quello che vogliamo portare alla vostra attenzione è che tutte queste App, oltre ad occupare memoria, consumano anche moltissima energia della batteria. Ecco perché Google è venuta in soccorso di tutti gli utenti Android.

I sei trucchi per aumentare sin da subito la durata della batteria dello smartphone.

Iniziamo subito, allora, a sviscerare quelle che sono le rivelazioni di Google. Innanzitutto, il colosso tech consiglia ai suoi utenti di utilizzare la modalità Risparmio energetico. E bisogna farlo sempre. per attivarla basterà entrare all’interno delle Impostazioni, cliccare su Batteria prima e Risparmio energetico, poi. Il secondo consiglio vede l’attivazione di qualcosa di simile.

In pratica, sempre dalle Impostazioni, all’interno del menù Batteria, troverete Risparmio batteria. E subito vi apparirà la modalità scura. Il terzo consiglio è quello di evitare attività molto “pesanti” per la batteria, come i giochi ad alta risoluzione o la navigazione incessante, ma anche la permanenza duratura all’interno delle piattaforme social.

Dovrete, poi, attivare il Tema scuro direttamente dalle Impostazioni alla voce Schermo. In questo modo si avrà un risparmio enorme di energia. Se, poi, volete che la batteria duri tantissimo, non dovrete fare altro che disattivare i servizi di localizzazione. Infine, l’ultimo consiglio verte sull’aggiornamento costante del vostro software di riferimento. lo potrete fare sempre dalle Impostazioni, cliccando sulla voce Aggiornamenti di sistema.