Conti correnti, la stangata per gli italiani: quanto ti costerà tenerci i soldi I C’è una sola cosa da fare

Le brutte, anzi bruttissime notizie che riguardano i conti correnti di tutti i risparmiatori italiani, non accennano a finire.

Possiamo dire che non ci sia via d’uscita. Sì, perché sta aumentando di tutto e, allo stesso tempo, stanno aumentando anche i costi per la tenuta conti. In realtà non sono solo i costi fissi ad aver visto aumentare quelli che sono i loro costi. Anche quelli delle commissioni sulle operazioni sono cresciute praticamente a dismisura.

E questi rincari vanno a sommarsi a tutti quelli avvenuti sino ad ora che riguardano un po’ tutti i beni ed i servizi. Si tratta di una situazione generalizzata. Come ben sapete, i carburanti, ormai, hanno varcato la soglia dei due euro al litro e le bollette energetiche subiranno nuovi ed ulteriori rincari in vista della stagione autunnale.

Ma quello che fa più paura, ovviamente, è la stagione invernale quando ci sarà bisogno di avere illuminazione artificiale in casa e ci sarà bisogno di riscaldare gli ambienti. Dopo questa breve divagazione sugli aumenti, torniamo a quello che è il nostro argomento principale. Abbiamo già accennato che ci sono stati aumenti sui conti correnti.

E questi hanno gettato nella più piena e completa disperazione tutti i risparmiatori. In pratica, stanno vedendo calare i risparmi conservati anche a causa del forte tasso di inflazione presente nel nostro paese e dei bassi tassi di interesse praticati sui conti dai vari istituti di credito. Ma una soluzione c’é ed è forte e funzionale. Vediamola insieme.

Per evitare una batosta sui conti correnti c’é solo una via d’uscita.

E questa via d’uscita si chiama conto corrente online. Sì, perché dovete sapere che un conto corrente tradizionale costa all’incirca il 25% in più dello scorso anno. Se, poi, parliamo delle carte di debito, poi, gli aumenti si attestano al 56%. Insomma, una vera e propria batosta. Ma viene in soccorso degli utenti il mondo dei conti correnti online.

Questi hanno le stesse identiche funzionalità di quelli tradizionali, ma hanno costi molto, ma molto più contenuti. Ed oltre ai costi, fissi o variabili che essi siano, minori, hanno anche altri vantaggi. E sono anche molto numerosi. Pensate che si può fare tutto online, tramite il servizio di Home Banking senza doversi recare presso una filiale fisica.

E, poi, si possono richiedere anche le carte, sia di credito che di debito, e queste verranno recapitate direttamente, via posta, all’indirizzo di residenza degli utenti che ne hanno fatto richiesta. Insomma, di benefici ce ne sono davvero tanti. Ed il nostro consiglio è quello di farci un pensierino. Anche solo perché i costi sono inferiori ai conti tradizionali!