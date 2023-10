Contatore, il trucco del foro nella valvola per non pagarle più I Controlla se lo fanno i tuoi vicini salti in aria

Non ci si può nascondere dietro un dito, le bollette energetiche hanno raggiunto prezzi davvero folli in quest’ultimo periodo.

Ed i cittadini italiani hanno messo su una serie di trucchetti per ottenere un po’ di risparmio e cercare, in questo modo, di far respirare le finanze familiari. Certo, c’è il Bonus Bollette ad aiutare le famiglie che si trovano in una situazione di forte disagio economico e sociale. Si tratta di una misura di sostegno al reddito introdotta dal precedente Governo.

E quello attuale, per fortuna, l’ha prorogata. Nonostante ciò, però, le famiglia italiane non riescono comunque ad andare avanti. E ciò accade a causa degli aumenti indiscriminati dei prezzi di tutti i beni e servizi. Ecco, allora, che tornano utili quei trucchetti a cui abbiamo dato cenno in apertura. Ne esistono tantissimi e tutti sono, più o meno, funzionali e funzionanti.

Ovviamente, ce ne sono di legali, ma anche di illegali. Tra quelli legali, troviamo escamotage che riguardano il funzionamento degli elettrodomestici per far sì che questi consumino meno energia e pesino poco in bolletta. E, poi, ce ne sono di illegali e tutti riguardano i contatori, sia quelli dell’energia elettrica che quelli del gas.

Fate moltissima attenzione, perché quando si manomette un contatore, si commette reato e si è passibili di denuncia. C’é una multa salatissima e finanche il carcere ad attendere quanti mettono in atto questi escamotage fuorilegge. Tra questi, poi, ce n’é uno davvero pericoloso. Ha un rischio per la vita. Vediamolo insieme.

Attenzione al trucco del foro nel contatore: i consumi si abbattono drasticamente, ma si può saltare in aria!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Non parliamo dei trucchetti, comunque illegali, che riguardano i contatori dell’energia elettrica. Bensì, facciamo riferimento a quelli del gas. E sono molti che stanno mettendo in pratica questa operazione molto, ma molto pericolosa. Sì, perché c’é il rischio che la casa possa saltare in aria.

Il nostro consiglio è quello di andare a controllare se qualche vicino di casa lo stia facendo, per sincerarvi di non correre alcun pericolo. Vediamo cosa fanno. Innanzitutto, chiudono la valvola e smontano il contatore. E, poi, non fanno altro che realizzare un piccolissimo buco sulla membrana dello stesso per far passare comunque il gas.

Quest’ultimo andrà più lentamente, ma arriverà lo stesso nell’abitazione. C’é, però, un rischio davvero grosso. Sì, perché, quando si smonta e si rimonta un dispositivo del genere, c’é sempre una fuoriuscita continua di gas. Certo, i consumi si azzereranno totalmente, ma si può saltare in aria, perdere la propria casa ed anche la propria vita!