Contatore, il metodo sicuro per bloccarlo: i consumi spariscono dall’oggi al domani I Caro bollette addio

L’acqua è il bene più prezioso che abbiamo sul nostro Pianeta e, purtroppo, quando arriva nelle abitazioni non è gratuito.

Ebbene sì, come ben sapete, anche l’erogazione idrica ha un costo e non è dei più economici. Quando si parla di rincari si pensa subito a quelli dei carburanti che hanno appena varcato la soglia dei 2 euro al litro o a quelli delle bollette di luce e gas. Anch’esse subiranno degli aumenti dopo un breve periodo di stasi ed anche di diminuzione.

Si parla del 3% sulle bollette del gas e del 10% su quelle della luce. Insomma, ci saranno nuovi aumenti che andranno a sommarsi a tutti i rincari già avvenuti e che hanno coinvolto anche le bollette riguardanti l’erogazione idrica. Insomma, la situazione non è assolutamente delle migliori e le previsioni sono poco confortanti.

Dovete sapere, però, che ci sono dei modi, dei trucchetti per bloccare il contatore dei consumi idrici. Sì, avete capito benissimo. E dovete sapere che sono tutti più che funzionanti e funzionali. Otterrete un enorme risparmio in bolletta e potrete, finalmente, dire addio a fatturazioni che fanno girare la testa. Vediamoli insieme.

Ecco come bloccare il contatore dei consumi idrici!

L’acqua che arriva nelle abitazioni è funzionale a molti utilizzi. Serve in cucina, in terrazzo, in giardino ed in bagno. Purtroppo, però, si mettono in atto dei comportamenti che fanno sì che i consumi lievitino e con essi anche i costi in bolletta. Ma non è tutto perduto. Vogliamo insegnarvi come bloccare quello che è il contatore che segna i consumi di acqua.

Innanzitutto, vi diciamo che quando vi lavate i denti, sarebbe opportuno chiudere il rubinetto. In questo modo il contatore non gira e non si consumano 6 litri di acqua ogni minuto. Anche quando ci si fa la doccia bisogna stare attenti. Bisogna farle più brevi, in modo da consumare meno acqua. Ogni minuto di doccia fa perdere ben 10 litri. E, poi, cambiate i cassettoni degli scarichi dei wc. Optate per quelli nuovi che prevedono due tipologia di scarico: una da 6 litri ed una da 12 litri.

Acquistate, poi, rubinetti aerati così come i soffioni delle docce. Miscelano l’acqua all’aria e, quindi, ci sono meno consumi. Per bloccare, poi, il contatore, è sempre bene dare una controllatina ed effettuare manutenzione ai rubinetti che perdono. Pensate che un solo rubinetto può consumare oltre 20 mila litri di acqua ogni anno. E, poi, bene azionare lavastoviglie e lavatrici, ma solo a pieno carico.

In giardino e piscina cosa fare?

Per quanto riguarda il giardino, poi, vi consigliamo l’acquisto e l’installazione di una vasca di depurazione. Quest’ultima, infatti, consentirà di depurare le acque piovane, nere e le renderà utili per poter innaffiare piante e fiori. E non è invasiva, dato che è molto simile a del prato sintetico. Passando, poi, alla piscina, c’é un trucco davvero fantastico.

Bisogna coprirla! Sì, avete capito benissimo. E c’é bisogno di una coperta galleggiante che farà in modo che l’acqua non evapori. In questo modo, non dovrete riempire nuovamente la piscina ed il contatore rimarrà completamente bloccato. Pensate che, in questo modo, risparmierete circa 4000 litri di acqua al mese. Infine, un ultimo consiglio valido quando si parte e si resta fuori casa per molto tempo: chiudete il rubinetto centrale!