Caro bollette, ti hanno ingannato con questi trucchi: finisci che spendi il doppio I L’esperto ti spiega il motivo

In questo periodo di crisi economica e sociale, la parola d’ordine è “risparmio” e, per ottenerlo si mettono in atto degli escamotage.

E sono tantissimi i trucchetti che si leggono o si visionano sul web. Purtroppo, però, non tuti funzionano come dovrebbero. Anzi, in alcuni casi si finisce anche col pagare di più in bolletta. Sì, avete capito benissimo. Mettendo in pratica alcuni escamotage presenti in rete, vi ritroverete con delle fatturazioni da capogiro.

Come ben sapete, la crisi economica che sta tenendo ostaggio tutte le famiglie italiane, dura, ormai, da tanto, troppo tempo. Il tutto è iniziato con la pandemia di Covid 19 e, quando si pensava potesse finire tutto, è arrivato il conflitto tra Russia ed Ucraina a destabilizzare la situazione ancora di più. E’ aumentato tutto.

I prezzi dei beni e dei servizi hanno subito dei rincari atroci. Pensate che i carburanti, ad oggi, hanno superato la quota dei due euro al litro. Ma ciò che mette più ansia, più timore, sono certamente le bollette energetiche. E queste ultime, dopo un breve periodo in cui i costi sono diminuiti un po’, ecco che è arrivata la notizia di nuovi rincari.

Proprio per questo motivo, sono aumentati quelli che vengono definiti “trucchetti anti rincari“. Se ne sente tanto parlare in giro. Ma, come al solito, bisogna fare attenzione a ciò che si va a leggere. Non tutti funzionano come dovrebbero. lo abbiamo già accennato. Ecco, allora, che ci vengono in soccorso gli esperti del settore che hanno diramato una lista di trucchetti fasulli.

Attenzione a questi trucchi per il risparmio: sono soltanto un inganno.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Il primo trucco da smentire è quello relativo agli scaldabagni ed al loro spegnimento quando non sono in uso. Sì, perché dovete sapere che quando si accendono e spengono questi dispositivi, hanno bisogno di maggiore energia per funzionare al meglio. Quindi, si finirà col consumare e pagare molto di più!

Poi, c’é il trucco del termostato. Secondo alcuni, infatti, quest’ultimo andrebbe impostato ad una temperatura alta, ma per minor tempo. Gli esperti hanno confutato anche questa teoria dato che sarebbe meglio impostarlo ad una temperatura bassa, ma costante. Diciamo che la temperatura ideale si aggira tra i 18° ed i 21° centigradi.

Un altro mito da sfatare è la verniciatura dei termosifoni. Ultimamente si sta leggendo da più fonti che bisognerebbe verniciarli di nero per trattenere il maggior calore possibile. Ma è falso! Infine, vi diciamo che anche il trucco della carta stagnola dietro ai termosifoni è un falso mito! Dovete sapere che i termosifoni comunque devono funzionare e, per farlo, hanno bisogno di acqua calda prodotta dalle caldaie.