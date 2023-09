Animali, il mammifero più spietato di tutti: non lo diresti mai I Lo vedi tenero: uccide figli e compagni

C’é una scoperta scientifica che ha lasciato tutti praticamente a bocca aperta, poiché è venuto fuori qualcosa di veramente inaspettato.

Si tratta di un comportamento di un animale che, fino a pochissimo tempo fa, era impensabile. Sì, perché nessuno si aspettava potesse essere così feroce, nonostante il suo aspetto carino, indifeso, tenero. Ovviamente, anche le sue dimensioni non avrebbero mai fatto pensare che potesse essere uno spietato killer seriale.

La notizia arriva direttamente dal confine del nostro Paese con la Francia. Gli scienziati si sono appostati in uno chalet e nei suoi pressi ed hanno potuto tener d’occhio i comportamenti giornalieri di questi animali che sono classificati come roditori. Dovete sapere, poi, che il loro aspetto ha alimentato dei falsi miti.

Pensate che Goethe li ha impressi con l’inchiostro in alcune suoi composizioni. E sono molti gli escursionisti che scelgono il loro habitat come meta. Vogliono vederli. Sembrano carini e coccolosi come i “Pinguini di Madagascar“, avete presente? Eppure, nascondo un segreto molto, ma molto terrificante.

Sì, perché dovete sapere che è in costante lotta con il resto dei suoi simili per difendere il territorio e dominarlo. Ha una complessa gerarchia sociale. Vediamo, allora, insieme, cosa è in grado di fare e le motivazioni che spingono questa specie ad avere sempre alta la voglia di predominio e di sanguinose battaglie.

Le teneri marmotte delle pubblicità, in realtà sono dei killer spietati.

Ci dispiace davvero dovervi dare questa bruttissima notizia riguardo questa specie animale che, nell’immaginario comune, risulta essere un tenero peluche da sbaciucchiare e coccolare. Fate molta attenzione. E’ praticamente il contrario di quanto si è creduto sino ad ora. E’ ribelle, un lottatore sanguinario ed è disposto ad uccidere la sua famiglia ed i vicini pur di avere il predominio del territorio. Insomma, meglio starne alla larga, non credete?

Anche in questo caso, però, il comportamento è stato amplificato all’ennesima potenza dal cambiamento climatico. E’ una vera e propria lotta per la sopravvivenza. Le marmotte vivono in gruppi familiari in cui la riproduzione è concessa solo alla coppia dominante. Se una marmotta, di qualsiasi sesso ha voglia di riprodursi deve lottare per ottenere questo beneficio. E, ovviamente, o deve uccidere il genitore o un componente di un’altra coppia dominante nelle vicinanze.

Dopo la vittoria di questa sanguinosa battaglia, commette altri omicidi. In pratica, uccide tutti i piccoli della famiglia in cui è entrata perché non vuole occuparsene. Vuole riprodursi ed avere i suoi figli e questi sarebbero solo d’intralcio. Ed il riscaldamento globale non sta facendo altro che amplificare la continua lotta per la sopravvivenza a causa della mancanza di neve che è l’isolante preferito per le loro tane.