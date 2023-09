Tariffe telefoniche, il trucco dei furbi per pagare sempre meno I Sei tu a fregare gli operatori

Ecco il trucco per riuscire a pagare sempre meno per le tariffe telefoniche e ottenere il maggior risparmio.

Il risparmio in questo particolare momento storico diventa non solo una missione, ma un qualcosa di veramente indispensabile per riuscire ad arrivare agevolmente a fine mese. In effetti non sono pochi i cittadini italiani che le provano proprio tutte.

Ovviamente è possibile risparmiare facendo a meno di alcuni beni e servizi che non sono essenziali, ma se ci si riferisce alla scheda telefonica e a un abbonamento che permetta, con il pagamento di un canone mensile di poter utilizzare lo smartphone liberamente, allora, ad oggi, stiamo parlando di qualcosa di veramente indispensabile.

Il problema, come sempre succede, è l’aumento dei prezzi, perchè? Perchè anche sulle tariffe degli abbonamenti telefonici le compagnie continuano a praticare degli aumenti di prezzo che rischiano di mettere in serio rischio la possibilità dei cittadini di far fronte al pagamento.

No, non stiamo esagerando, senza considerare che per molti di noi, pensare di spendere 15/20 euro per la ricarica telefonica diventa un vero e proprio cruccio. Ad ogni rialzo, ecco che parte la danza del cambio di operatore. Una tecnica ormai collaudata da anni.

Una vera e propria tecnica di risparmio

In buona sostanza la tecnica adottata da molti è questa, quando si è stanchi di pagare una cifra che si ritiene eccessiva per poter utilizzare il cellulare, si decide di cambiare operatore. Si chiama il servizio clienti e si espone la propria volontà di disdire l’abbonamento e qui parte la gara al ribasso.

Cosa intendiamo? Semplice, la compagnia telefonica vistasi messa alle strette proporrà al consumatore una tariffa vantaggiosa pensata per lui, ma ovviamente per un tempo limitato. In questo modo fanno contento il cliente che potrebbe decidere di rimanere con loro.

E poi?

Trascorso il tempo limitato concesso, si procede in maniera molto semplice, andando a chiamare nuovamente l’operatore e cercando di avere una nuova offerta che permetta di risparmiare. Ovviamente questo è un gioco che avrà ben presto una fine.

Nel momento in cui non si sarà più alcun modo di risparmiare, allora si potrà passare all’operatore che meglio soddisfa le nostre esigenze. Non è però detto che dopo alcuni mesi in cui siete passati al nuovo operatore, non vi arrivi un sms dal vecchio gestore che vi propone un’offerta destinata solo a voi e il gioco continua.