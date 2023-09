Google, chiudono Gmail: non è più moderna I Una bruttissima notizia per tanti utenti

È, senza ombra di dubbio, una bruttissima notizia quella annunciata dal gigante tech di Mountain View, Google circa un suo servizio.

In realtà, potremmo dire che “il suo servizio“. Sì, perché si tratta di quello maggiormente utilizzato sin dal suo arrivo. Parliamo di Gmail, il servizio Google di posta elettronica, attivo sin dal 2004. Son praticamente 19 anni che fa compagnia agli utenti ed aiuta loro ad interagire con altri account, anche distanti chilometri, in tutto il mondo.

E la notizia della chiusura di questo servizio sta facendo disperare, e non poco, tutti coloro i quali ne sono venuti a conoscenza. E dovete pensare che in questi anni di onorata carriera, il suo successo è stato enorme, indescrivibile. Ed ha portato Gmail ad avere un numero elevatissimo di utenti. pensate che, ad oggi, sono 1,5 miliardi coloro che l’hanno sposata.

E’ o non è un numero da capogiro? Purtroppo, però, nonostante il successo ottenuto, il colosso tech americano ha deciso di mettere in atto la sua fine. Ha deciso che la sua avventura dovesse finire qui, lasciando orfani tutti gli utenti che la utilizzavano e la utilizzano in maniera massiva, tutti i giorni a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Ebbene sì, è una notizia assurda, ma è così. E nessuno potrà farci nulla per far tornare Google sui suoi passi. La decisione è stata presa e non è assolutamente impugnabile. Ma capiamo insieme quali sono le motivazioni che hanno spinto a prendere una decisione così drastica. Non riuscirete a credere ai vostri occhi, è assurdo!

Gmail è obsoleta

Ed ecco riassunta la motivazione principale che ha portato l’azienda a prendere una decisione del genere. Ve lo avevamo detto che non riuscivate a credete ai vostri occhi! E c’é davvero pochissimo tempo per poterla continuare ad utilizzare. Infatti, questo cambiamento radicale, epocale, avverrà il prossimo gennaio 2024.

Ci sono ancora pochi mesi per poter convivere ancora con Gmail. O meglio, pochi mesi per utilizzare quella che è una sua versione particolare. Parliamo della visualizzazione HTML di base che, da quella data, non sarà più disponibile per nessuno. Da quel giorno, ovvero dal 1° gennaio 2024 sarà disponibile soltanto la visualizzazione standard del servizio.

E Google ha già iniziato ad informare tutti gli utenti circa questo cambiamento con una mail. Purtroppo, per tutti coloro i quali vivono in una zona in cui il segnale internet risulta essere molto lento, non è una notizia bellissima. Anzi, si ritroveranno con problemi enormi di visualizzazione dei messaggi recapitati via mail.