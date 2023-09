Buco nero vagante: è la minaccia più grande, distrugge qualsiasi cosa I È nella nostra galassia

Ci sono notizie che arrivano e che incutono più timore di altre, poiché prospettano dei pericoli assai elevati per noi e l’umanità intera.

Ed è questo il caso di ciò che vogliamo portare alla vostra attenzione. Si tratta di un buco nero vagante all’interno della nostra Galassia e che, come son soliti comportarsi tutti i buchi neri, divora voracemente tutto ciò che incontra sul suo cammino. Ebbene sì, è stato scoperto da poco grazie a ben due studi sul caso.

C’é da dire che è molto difficile scoprire questi corpi celesti a causa delle loro caratteristiche. Innanzitutto, bisogna dire che si formano quando una stella termina la sua vita. Ovviamente, parliamo di una stella grande, enorme. Una volta trasformatesi in buchi neri, aumenta il loro campo gravitazionale.

Ciò vuol dire che inghiottiscono tutto ciò che trovano dinanzi e che nemmeno la luce riesce a trasparire dal loro interno. Sono bui, caratterizzati dalle tenebre! Per identificarne uno, gli scienziati procedono in due modi. Innanzitutto, si vedono i comportamenti dei gas e delle polveri nelle loro vicinanze. Sì, perché c’é da dire che non possono solo venire inghiottiti.

Bensì, possono anche essere lanciati nello spazio a velocità della luce. E poi c’é il metodo con il quale i ricercatori sono stati in grado di scoprire il buco nero di cui vogliamo parlarvi in questo articolo. Si chiama microlensing gravitazionale. In pratica, si studia la distorsione operata dal buco nero di una stella alle sue spalle, ma molto distante.

Un buco nero nella Via Lattea: sette volte più grande del Sole!

Ebbene sì, è davvero enorme. E le prime notizie che circolavano su questo buco nero, risalgono a febbraio di quest’anno. Arrivano dagli Stati Uniti d’America, precisamente dallo Space Telescope Science Institute di Baltimora. Alla ricerca, guidata da un astronomo americano, hanno preso parte numerosi ricercatori italiani.

Come abbiamo avuto modo di accennare, questo corpo celeste è più grande del Sole ben 7,1 volte. O meglio, è la sua massa ad esserlo. E’ distante 5 mila anni luce dal nostro Pianeta, ma ha una velocità di crociera di 45 chilometri al secondo. Il secondo studio, è dell’Università della California. E sono state riscontrate alcune caratteristiche differenti.

La velocità di movimento è stata stimata in 30 chilometri al secondo, mentre la sua massa non è di 7,1 volte quella del Sole, bensì ricade in un range compreso tra 1,6 e 4,4 volte superiore a quella solare. Nonostante questo ridimensionamento, si tratta del buco nero più grande scoperto all’interno della nostra Galassia. Il suo nome è MOA-2011-BLG-191/OGLE-2011-BLG-0462