Frigorifero, l’impostazione segreta ti fa risparmiare un capitale I Non hai più paura dei consumi

Tra tutti gli elettrodomestici presenti nelle case, il frigorifero è l’unico che, per svolgere i suoi compiti, deve stare sempre acceso.

Proprio per questo motivo risulta essere uno di questi dispositivi che più fa dannare le famiglie italiane a causa dei suoi consumi eccessivi. Nonostante ciò, i metodi per ottenere risparmio ci sono e sono anche funzionali e funzionanti. Come ben sapete, i costi in bolletta sono aumentati notevolmente. Per fortuna che molte famiglie italiane sono destinatarie di una misura di sostegno al reddito molto importante.

Parliamo del Bonus Bollette che, a breve, sarà prorogato fino al prossimo 31 dicembre dal Governo. Ma come si può risparmiare senza rinunciare al frigorifero? Come ben sapete, ovviamente, non si può tenerlo spento, altrimenti il cibo all’interno andrebbe a male e si finirebbe con avere un’altra problematica, ovvero uno spreco enorme.

E, di questi tempi sarebbe deleterio dato l’incremento dei prezzi di tutto. Per risparmiare in bolletta, innanzitutto, bisognerebbe sostituire un frigorifero vecchio, obsoleto ed in classe energetica bassa. Facendo questo, già si otterrebbe un enorme risparmio. Pensate che è stato calcolato un risparmio del ben 60%. È considerevole, non credete?

Altra cosa molto importante da tenere in considerazione è la dimensione del dispositivo. Si, perché non serve avete un frigorifero enorme in casa se il nucleo familiare è piccolo. Bisogna acquistarne uno in base alle esigenze effettive della famiglia. Più grande è, più tempo occorre perché si raffreddi. Ma c’è qualcosa che consente di risparmiare in maniera maggiore rispetto alle altre. C’è una funzionalità di cui pochissimi sono a conoscenza. Vediamo qual è!

Ecco la funzionalità segreta del frigorifero amica del risparmio.

Ebbene sì, c’è qualcosa sconosciuta ai più che, però, fa respirare le finanze familiari. Ecco perché sentiamo il bisogno di rivelarvela. Prima, però, abbiamo un altro consiglio importante. Affinché possa svolgere al meglio il suo lavoro senza consumare un botto di energia, bisogna posizionare il frigorifero lontano da altre fonti di calore come il forno e, soprattutto, in un posto ventilato e lontano dai raggi solari.

Infine, il suo motore, deve essere scostato dalle pareti. Certo, ci sarebbe anche da menzionare la pulizia o la manutenzione, ma questa è cosa assai risaputa. Detto ciò, capiamo qual è questa funzionalità importante e segreta. Come ben sapete, all’interno della maggior parte dei frigoriferi c’è una manopola. Su quelli nuovi, poi, ci sono dei pulsanti esterni. Sia la manopola che i pulsanti servono a regolare la temperatura interna del dispositivo.

Questa non deve scendere sotto 1° e non deve essere maggiore di 4°. Ovviamente, parliamo del frigorifero. La temperatura ottimale del congelatore deve essere di -18° centigradi. Sappiate che per ogni grado in meno, i consumi del vostro dispositivo aumenteranno del 5%. Se seguirete questo nostro consiglio, vi ritroverete con bollette più leggere, più umane.