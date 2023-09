Contactless, è già il passato: in futuro pagherai solo così I Dopo i contanti funerale anche per il Pos

Nuova rivoluzione per i pagamento contacteless, modalità già superata, sembra proprio che non ci sia pace per i cittadini.

Ci eravamo appena abituati a pagare con il contactless e adesso cambia tutto di nuovo. Come è possibile tutto questo? Purtroppo la tecnologia va troppo veloce e noi non riusciamo sempre a stargli dietro, eppure riuscirci non è solo un optional ma quasi un obbligo.

Certo non è semplice, ci sono cambiamenti ogni minuto, ogni secondo, ogni singolo momento della giornata e ne sono la prova il gran numero di dispositivi elettronici che il mercato mette a nostra disposizione. Ci sono smartphone, smartwatch, smartpad, insomma tutto smart tranne noi.

Ironia a parte stare dietro a quelli che sono i passi avanti della tecnologia è indispensabile, considerando che proprio questa ci permette di vivere la nostra vita in modo molto più semplice e soprattutto velocizzando alcune attività che in genere possono rendersi lente e macchinose.

Tutta questa lunga premessa per dirvi che il mondo dei pagamenti sta per cambiare di nuovo. Il contactless non è più l’ultima delle frontiere da abbattere, perchè è già stata abbattuta e per poter fare tutto questo ti sarà sufficiente, semplicemente avere sempre a portata di mano il tuo smartphone, tanto siamo certi che lo faresti comunque.

Le nuove modalità di pagamento

Siamo certi che i più nostalgici dei nostri lettori speravano che dicessimo in questa guida che da adesso in poi si tornerà ai contanti. Ci dispiace deludervi, ma probabilmente con questi nuovi cambiamenti, probabilmente l’utilizzo dei contati sarà una vera e propri eccezione.

Per pagare utilizzerai il tuo smartphone, ma in fondo ci dovresti già essere abituato considerando che moltissimi pagamenti fai già online in pochi click. Questa volta potrai anche dimenticare il bancomat a casa, non fa nulla, pagherai grazie a delle semplici app.

Ecco come pagherai da oggi in poi

In realtà sono molte le applicazioni che sono state sviluppate per permetterti di pagare anche senza utilizzare la carta. Ad esempio Apple Pay e Apple Pay Cash che come ben potrai immaginare sono compatibili solo con i sistemi Apple. Circle, invece, compatibile sia con Android che con iOS ti permetterà di inviare e ricevere denaro velocemente e senza commissioni. Satispay invece, funziona solo con IBAN e permette sia di inviare denaro che di pagare in negozi fisici e virtuali.

Simile a Satispay abbiamo Jiffy inserita nel circuito di molte banche come Mediolanum, ma anche BNL e Unicredit. Infine Samsung Pay, in cui poter inserire anche alcune tessere fedeltà, può essere utilizzato solo su alcuni modelli Samsung.