Bancomat, un errore della banca ti condanna all’incubo I Perdi una settimana per risolvere

Nonostante sia in atto una vera e propria rivoluzione digitale bancaria, sono ancora moltissimi gli utenti ancorati al contante.

Vuoi per necessità, vuoi per paura di essere truffati o perché non riescono a sposare a pieno la tecnologia, molti utenti preferiscono ancora recarsi presso uno degli sportelli Bancomat ancora presenti sul territorio per prelevare il denaro di cui hanno necessità. E questi presidi sul territorio sono, ormai, diventati pochi.

Spesso, poi, all’interno di questi sportelli accade qualcosa di increscioso, noioso. Si tratta di una problematica assurda che, per essere risolta al meglio, porta via del tempo prezioso a questi utenti. E risulta essere davvero complicato farlo nel momento in cui ci si trova presso una filiale diversa dalla propria o ci si trovi in un’altra città.

E ciò può capitare per svago, ma anche per lavoro o studio. Come ben sapete, sono molti i cittadini che si trovano lontano da casa. E non parliamo di truffe dinanzi a questi sportelli che pure sono molto frequenti ed hanno modalità di attuazione frequenti. Pensiamo alla truffa del finto dipendente di banca o di Posta.

Ma anche a quella che fa un po’ ribrezzo ed è definita la “truffa del lama“, proprio perché uno dei complici sputa sul dispositivo e crea casino, mentre il secondo ne approfitta per portare via i soldi. Quello che vogliamo porre alla vostra attenzione è qualcosa di diverso, ma che è altrettanto importante quando ci si ritrova presso un ATM.

Quando capita è un macello: la Banca commette l’errore, ma a pagarne le spese sono gli utenti.

Ebbene sì, in alcuni casi capita, addirittura, che per risolvere la problematica creata dalla Banca stessa, si impieghi tantissimo tempo, una settimana per la precisione. E sono tantissimi coloro i quali stanno incappando in questa problematica assurda. Ci si reca presso un ATM, si avviano le procedure per effettuare il prelievo di contante ed ecco che iniziano i guai. Sì, perché di guai si parla. E non è neanche raro che capiti una cosa del genere.

Dicevamo, si effettua il prelievo, ma lo sportello non restituisce la carta. Sono diverse le motivazioni per cui avviene ciò. magari l’utente sbaglia il Pin troppe volte o perché non l’ha ritirata entro 30 secondi. Ma il più delle volte si tratta di un malfunzionamento del dispositivo. Se dovesse capitarvi una cosa del genere e la filiale è ancora aperta, informate subito del problema i dipendenti. Nel caso in cui, però, la filiali sia chiusa, la cosa si complica.

Innanzitutto, bisogna chiamare l’assistenza clienti che è attiva sempre! Bisogna fornire tutti i dati vostri e della carta, bloccarla e chiedere come fare per ottenerne una nuova. In realtà, potreste anche bloccarla temporaneamente e recarvi presso la filiale dell’ATM. In questo caso, però, se la filiale o la banca sono diversi dalla vostra o se siete in un posto diverso da quello di residenza, può volerci addirittura più di una settimana per riavere la vostra carta.