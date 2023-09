Telefonate spam, il trucco di Google per difendere il tuo numero I Non ti disturba più nessuno

Diciamoci la verità, le telefonate spam sono quanto di più noioso, fastidioso e, soprattutto, snervante possa esistere oggigiorno.

Arrivano a qualsiasi ora del giorno e della notte. E, molto spesso, risultano essere davvero insistenti. Non si fa in tempo a rifiutarne una che subito ne arriva un’altra e, poi, un’altra ancora. Si rischia quasi di impazzire quando, in alcuni giorni, arrivano a raffica. Eppure, dovete sapere che Google ha messo su un trucchetto davvero fantastico.

E questo serve agli utenti per dire addio a tutte quelle chiamate tediose, di spam. Molto spesso, poi, queste arrivano a disturbare momenti di relax come, ad esempio, il sonnellino pomeridiano che, per molti utenti, è davvero ristoratore. Permette di affrontare la seconda parte della giornata pieni di energia positiva.

Certo, se non arrivassero queste chiamate. E come non menzionare il fatto che possano arrivare mentre si è nell’intimità di una cena romantica, o al cinema, al teatro. Insomma, sono delle vere e proprie guastafeste. Per fortuna, però, come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, Google ci ha messo il suo zampino.

E lo ha fatto davvero in grande stile. Sì, perché non tutti sanno che il gigante tech di Mountain View ha implementato all’interno del suo sistema operativo mobile qualcosa che consentirà a tutti gli utenti di dormire sonni tranquilli e di non essere disturbati. Grazie a questo trucchetto magico, potrete dire addio a tutti gli scocciatori seriali.

Google in soccorso degli utenti: mai più chiamate spam!

Ebbene sì, avete capito benissimo. A Google stanno a cuore le sorti dei suoi utenti ed anche in questo caso si è dimostrato molto, ma molto vicino a loro. Dovete sapere, però, che non si tratta di qualcosa di nuovo, bensì è qualcosa che esiste già da un po’ di tempo, ma che nessuno o quasi, fino ad ora, ne è venuto a conoscenza.

Eppure è davvero importante. In pratica, Google consente agli utenti di avere contezza di chi telefona loro. Ed avverte nel caso in cui si stia ricevendo una telefonata spam. Il servizio si chiama ID Chiamante e spam. E dovete sapere che è qualcosa che di default è già attivo. Ma se volete controllare il suo stato, vi diremo come fare.

E’ molto semplice e veloce. Innanzitutto, dovete sbloccare il vostro smartphone ed aprire l’App Telefono. In alto a destra ci sono tre puntini che equivale al menù “Altre opzioni“. Fatto ciò, cliccate su Impostazioni. Nella schermata che vi si aprirà, cliccate su ID Chiamante e Spam. Qui potrete controllare se la funzionalità è attivata. Troverete due funzionalità da attivare. la prima è Visualizza ID chiamante e spam che identifica i numeri di attività commerciali, di aziende e quelli spam. E, poi, troverete il Filtro Antispam per le chiamate. E’ grazie a questo che nessuno più vi disturberà!