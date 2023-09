Aspirapolvere, c’è un pulsante nascosto che ti fa risparmiare energia I La bolletta è più leggera

Sono tanti gli elettrodomestici che aiutano nelle faccende di casa quotidianamente, ma oltre ad apportare benefici, consumano tanta energia.

Molti sono dei veri e propri vampiri che, anziché succhiare il sangue, succhiano moltissima energia, finendo col pesare tantissimo all’interno delle bollette dell’energia elettrica. E, di questi tempi con la crisi economica e sociale che si sta vivendo, avere una bolletta molto alta è una vera e propria iattura. Si, perché, come ben sapete, di aumenti negli ultimi tre anni ce ne sono stati ed hanno riguardato proprio tutto.

Possiamo dire che siano stati generalizzati. Ed i cittadini non riescono più ad arrivare alla fine del mese. Quando parliamo di bollette per la fornitura di energia elettrica, poi, si conoscono anche i maggiori responsabili. E ne abbiamo dato cenno proprio in apertura. Parliamo di tutti quei dispositivi che, all’interno delle abitazioni delle famiglie italiane, consentono di svolgere i lavori domestici in minor tempo.

Inoltre, lo consentono senza dover fare tanta fatica. E non parliamo solo dei grandi elettrodomestici come il forno o la lavastoviglie, ma anche la lavatrice, l’asciugatrice. C’è una quantità enorme di dispositivi che vengono definiti “piccoli”, ma che consumano moltissimo. Tra questi troviamo l’aspirapolvere.

È di larghissimo utilizzo in casa. Permette di eliminare polvere e sporco senza fatica. Purtroppo, però, è uno dei più energivori. Ebbene sì, perché viene utilizzato costantemente tutti i giorni. Il suo consumo varia dai 1000 watt ai 2000 watt per ogni ora di utilizzo. Una vera e propria mazzata ci verrebbe da dire. Dovete sapere, però, che un metodo per risparmiare c’è, esiste e bisogna sfruttarlo al meglio.

Ecco il pulsante segreto dell’aspirapolvere che vi consentirà di risparmiare un botto.

E potremmo dire che sia una vera e propria manna dal cielo. Si, perché, secondo i consumi prima citati, i costi in bolletta sono all’incirca 25 euro all’anno. E solo per questo piccolissimo elettrodomestico. Bisogna capire come poter risparmiare. Innanzitutto, vi diciamo che bisogna evitare di accenderlo e spegnerlo di continuo. Certo, spesso ci si deve allontanare per svolgere un’altra attività in casa.

Ed in questi casi, vi raccomandiamo di tenerla spenta. Altrimenti, va da sé, che consumerebbe un po’ troppo, non credete? Potremmo, poi, dirci che sarebbe meglio utilizzarla al mattino presto o in tarda serata quando i costi dell’energia sono minori. Ma c’è un trucchetto fantastico che vogliamo svelarvi e riguarda un pulsante segretissimo posto su questo dispositivo. O meglio, spesso risulta segreta la funzione che va ad attivare.

E noi vi diciamo che sarebbe meglio non premerlo. E ciò perché va ad attivare una funzione che vi farà consumare molta più energia. Parliamo della funzionalità turbo che, invece, vi risulterà, poi, indispensabile nel momento in cui avete bisogno di pulire i tappeti che sono presenti in casa. Per risparmiare, ed anche tanto, utilizzatela solo in questi casi