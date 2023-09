Pagamenti Pos, obbligatori quando fai queste spese I Se usi i contanti ci rimetti tantissimo

Come ben sapete, è ormai più di un anno che è stato reso obbligatorio accettare i pagamenti con Pos a tutti gli esercenti commerciali.

Certo, c’erano delle deroghe, ma queste sono decadute ed ora, dal 25 giugno scorso, anche i tabaccai sono obbligati ad accettare questa tipologia di pagamenti. Purtroppo, però, ad un numero cospicuo di cittadini che utilizzano le proprie carte per effettuare tutti i pagamenti, ce n’é un numero altrettanto alto che non lo fa.

E questo avviene perché sono ancora ancorati al contante ed hanno paura delle truffe che potrebbero capitare se utilizzassero i nuovi metodi di pagamento ed i nuovi servizi digitali offerti dalle banche. Ed anche ora che ci si sta avviando verso la piena e completa transizione digitale, questi utenti preferiscono prelevare denaro agli ATM.

Come ben sapete, però, questi dispositivi stanno, pian piano, scomparendo ed i cittadini sono costretti a percorrere numerosissimi chilometri pur di riuscire a trovarne uno aperto. In molti casi, poi, devono pagare anche delle commissioni altissime dato che quelli ancora in funzione non appartengono al circuito della propria banca.

Attenzione, però, perché dovete sapere che ci sono dei pagamenti che bisogna effettuare solo con Pos o metodi tracciabili. E questo ai fini della dichiarazione dei redditi e della detraibilità di queste spese. Vediamo, allora, insieme, quali sono. Si tratta di qualcosa di davvero importante dato che cumulandoli si tratta di cifre anche enormi.

Ecco le spesa da pagare con Pos: altrimenti addio detrazioni!

Sì, avete capito benissimo, e bisogna stare attenti a tantissimi pagamenti. Proprio per questo motivo, iniziamo subito ad esaminarli. Innanzitutto, vi diciamo che le spese mediche, per essere detraibili, bisogna pagarle con Pos. E parliamo sia dei farmaci sia delle visite mediche. Si avrà una detrazione del 19%.

Anche il pagamento di colf e badanti bisognerà effettuarlo con strumenti tracciabili. Solo così, si potrà provare di aver pagato. In questo caso, se si paga in contanti, il lavoratore può chiedere gli arretrati per i cinque anni trascorsi. Anche i lavori di ristrutturazione in casa bisogna pagarli in questo modo, perché si possono ottenere detrazioni fiscali fino al 50%.

Lo stesso vale per mobili ed elettrodomestici. Per quanto riguarda gli affittuari, anche questi dovrebbero pagare il loro canone mensile tramite bonifico. Anche la quota relativa alle spese condominiali andrebbe versata attraverso metodi di pagamento tracciabili. Insomma, conviene tener conto di quanto vi abbiamo portato a conoscenza per poter usufruire di sgravi anche enormi.